‘Vedat Muriqi heeft transfer naar topcompetitie te pakken voor 17,5 miljoen’

Vedat Muriqi gaat zijn loopbaan vrijwel zeker voortzetten bij Lazio, zo melden diverse media uit Turkije en Italië vanmiddag. Fenerbahçe heeft namelijk voor maximaal 17,5 miljoen euro een akkoord bereikt met Lazio over een transfer van de 26-jarige aanvaller naar Rome.

Muriqi was afgelopen seizoen met vijftien doelpunten en vier assists in dertig competitiewedstrijden de absolute sterspeler van Fenerbahçe, maar de grootmacht uit Istanbul verkeert financieel in zwaar weer en is zodoende bereid om mee te werken aan een vertrek van de Kosovaar. Muriqi was pas één seizoen actief in Kadiköy: hij was vorig jaar voor slechts 3,5 miljoen euro overgekomen van competitiegenoot Rizespor.

De spits maakte de voorbije voetbaljaargang ook indruk in het shirt van Kosovo. Hij wist in de EK-kwalificatiereeks onder meer te scoren tegen Bulgarije, Tsjechië en Engeland en werd zelfs even in verband gebracht met een overgang naar Tottenham Hotspur. Lazio is volgens onder meer Hürriyet en Il Messaggero echter doortastender geweest en heeft inmiddels met Fenerbahçe een akkoord bereikt over een transfersom voor Muriqi.

De Romeinen betalen een vast bedrag van 14,5 miljoen euro om het tot medio 2023 doorlopende contract van Muriqi bij Fenerbahçe af te kopen. De transfersom kan de komende seizoenen middels allerlei bonusconstructies oplopen tot maximaal 17,5 miljoen euro. Overigens gaat vijftien procent van de winst die Fenerbahçe toucheert naar Muriqi’s ex-werkgever Rizespor, hetgeen bij een transfersom van 17,5 miljoen euro zou neerkomen op 2,1 miljoene uro.

Voor de spits zelf ligt in Italië een contract voor vier seizoenen klaar, met een optie voor nog één jaar, tegen een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro. Hij zal binnenkort afreizen naar Rome om zijn contract te ondertekenen en medisch gekeurd te worden. Voor Muriqi wordt het zijn eerste avontuur in een Europese topcompetitie: hij speelde eerder in Albanië voor KF Teuta en KS Besa Kavajë, alvorens hij via Giresunspor, Genclerbirligi en Rizespor bij Fenerbahçe belandde.