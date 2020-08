Duits international zet een jaar na Ajax-gerucht punt achter loopbaan

Dennis Aogo heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 33-jarige Duitser laat zondagmiddag via sociale media weten dat de tijd voor ‘een volgende stap is aangebroken na zestien jaar in het profvoetbal’. “Dat is eerlijk gezegd geen makkelijke beslissing. Mijn team in de toekomst is mijn familie, onze tweede nieuweling is op weg”, vertelt de twaalfvoudig A-international, die sinds januari al zonder werkgever zat.

Aogo doorliep de jeugdopleiding van onder meer Karlsruher SC en SC Freiburg en maakte in dienst van laatstgenoemde club als zeventienjarige zijn debuut in de Bundesliga. De linksback annex linkermiddenvelder stapte in de zomer van 2008, na 94 wedstrijden, over naar het Hamburger SV van Martin Jol. In Noord-Duitsland groeide Aogo uit tot A-international en maakte hij uiteindelijk ook deel uit van de selectie voor het WK van 2010.

Aogo, die met Duitsland als derde op het WK eindigde, kwam uiteindelijk tot slechts twaalf A-interlands, waarvan zijn laatste in 2013. De linkspoot werd medio 2012 door HSV verhuurd aan Schalke 04, dat hem voor twee miljoen euro definitief overnam. Vier jaar later zette Aogo zijn handtekening onder een contract tot medio 2019 met VfB Stuttgart. BILD bracht Aogo begin september met Ajax in verband, een bericht dat niet veel later door De Telegraaf werd ontkracht, maar hij tekende uiteindelijk bij Hannover 96.

De samenwerking tussen Aogo en Hannover 96 was geen onverdeeld succes. Hij kwam mede door blessureleed niet verder dan vier duels in de 2. Bundesliga en eind januari kozen beide partijen ervoor om het contract te verscheuren. Ruim een half jaar later kiest hij ervoor om te stoppen. “Ik heb nog nagedacht of ik moest ingaan op de aanbiedingen die ik heb ontvangen, maar het voelt mij simpelweg geweldig en vooral goed aan dat ik nu zelf de knoop heb doorgehakt.” Aogo is alweer de vijfde Duitse ex-international die zijn loopbaan deze zomer een halt heeft toegeroepen, na Benedikt Höwedes, Marvin Compper, Sandro Wagner en André Schürrle.