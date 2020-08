Feyenoord dicht bij komst van bij Liverpool geflopte spelmaker (27)

Feyenoord heeft zijn zinnen gezet op de komst van João Carlos Teixeira, zo melden diverse media uit Portugal, het Algemeen Dagblad en het doorgaans goed ingevoerde Twitteraccount Feyenoord Transfermarkt zondag. Teixeira is een 27-jarige aanvallende middenvelder van Vitória Guimarães, afgelopen seizoen de nummer zeven in de hoogste Portugese competitie, en speelde in het verleden voor onder meer Liverpool.

Het is geen geheim dat Feyenoord met het oog op het nieuwe seizoen op zoek is naar een nieuwe middenvelder. Eerder viel de naam van de clubloze Jonathan de Guzman al in De Kuip, maar volgens het Portugese Record is Teixeira op dit moment de belangrijkste kandidaat om het middenveld van Feyenoord te komen versterken, terwijl de spelmaker volgens het Algemeen Dagblad zelfs al op weg is naar de club.

Teixeira staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Vitória Guimarães, dat destijds 1,3 miljoen euro neertelde om de aanvallende middenvelder in te lijven. De voormalig Portugees jeugdinternational speelde sindsdien in alle competities 53 wedstrijden voor Vitória Guimarães, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 3 assists. Hij heeft nog een contract tot medio volgend jaar, maar is naar verluidt voor een zachte prijs op te halen door Feyenoord.

Teixeira heeft al een groot aantal clubs versleten. Hij verruilde de jeugdopleiding van Sporting Braga in 2004 voor die van Sporting Portugal en stapte in januari 2012 voor 1,2 miljoen euro over naar Liverpool. De creatieveling, die doorgaans als nummer tien opereert maar ook met zijn rechterpoot hangend op links uit de voeten kan, stond vierenhalf jaar onder contract op Anfield, maar speelde slechts acht wedstrijden voor de Engelse grootmacht (één doelpunt), mede omdat hij tussentijds werd verhuurd aan Brentford en Brighton & Hove Albion.

Teixeira vertrok in de zomer van 2016 transfervrij naar FC Porto, maar flopte ook bij de Portugese topclub. Hij speelde in het seizoen 2016/17 slechts tien duels voor o Dragões (één assist) en werd een jaargang later op huurbasis gestald bij Sporting Braga. Voor die club kwam hij tot 1 doelpunt en 2 assists in er 23 wedstrijden, waarna Vitória Guimarães toesloeg en hem strikte.