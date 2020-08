Zes maanden na geknapte hamstring is de kop eraf voor Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis heeft zondagmiddag tijdens de eerste speeldag van de Ligue 1 zijn rentree op de velden gemaakt. De aanvaller van Stade Reims kwam in het uitduel met AS Monaco, waar trainer Niko Kovac zijn debuut op de bank maakte, na een uur spelen als invaller binnen de lijnen. Stade de Reims leidde halverwege de eerste helft met 0-2 door toedoen van Boulaye Dia en El Bilal Touré. Kort na de onderbreking zorgde Axel Disasi voor de aansluitingstreffer en vijf minuten voor de invalbeurt van Sierhuis tekende Benoît Badiashile voor de 2-2.

Sierhuis maakte in de slotdagen van de winterse transfermarkt voor een bedrag van vier miljoen euro de overstap van Ajax, dat de spits aan FC Groningen had verhuurd, naar Frankrijk. Zijn debuut, vijf dagen nadat hij zijn handtekening had gezet, was van korte duur. Hij stond in het uitduel met OGC Nice (1-1) meteen in de basis, maar moest na dertien minuten al met een geknapte hamstring gewisseld worden. “Ik zat er lekker in toen ik na een één-tweetje de bal in de lucht met gestrekt been en met mijn grote teen wilde aannemen. Een combinatie van een ’volle strek’ en een hectische en energie slurpende periode.” Hij ging ervan uit dat hij half maart zijn rentree kon maken, maar de coronapandemie zette vervolgens een streep door het Ligue 1-seizoen en zijn beoogde rentree, tot zondagmiddag.