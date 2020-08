Pierre-Emerick Aubameyang laat zijn vijf auto’s zien en verovert internet

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Pierre-Emerick Aubameyang zet niet alleen op het veld de vaart erin. De aanvaller van Arsenal heeft via Instagram laten zien hoe zijn indrukwekkende wagenpark eruitziet. De auto’s van de Gabonees zijn sinds zijn transfer van Arsenal naar Borussia Dortmund sowieso al een opvallende verschijning in het Londense straatbeeld, maar nu heeft hij zich voor het eerst met al zijn Ferrari’s en Lamborghini’s laten fotograferen. De waarde van het wagenpark van Aubameyang, die regelmatig bij celebrity car customiser Yianni Charalambous langsgaat, wordt op een slordige 3,5 miljoen euro geschat.