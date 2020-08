Verloofde van bankzitter houdt Guardiola verantwoordelijk voor CL-exit

Manchester City werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Olympique Lyon (1-3) en na afloop richtte de kritiek zich met name op manager Josep Guardiola. In de Engelse media werden vragen gesteld over de keuze van Pep om met drie verdedigers te beginnen en een blok daarvoor bestaande uit Rodri en Ilkay Gündogan. Guardiola heeft het echter ook verbruid bij Vlada Sedan, de verloofde van verdediger annex middenvelder Oleksandr Zinchenko.

De blonde presentatrice annex journaliste uit Oekraïne doet haar beklag over Guardiola op haar YouTube-kanaal. "Ik mag dit misschien niet zeggen en Oleksander verbiedt het me ook wel misschien, maar, en dan blijf ik nog netjes, de uitschakeling is volledig op het conto van Guardiola te schrijven. Op zo'n cruciaal moment de tactiek veranderen is echt een doodzonde. Waarom met drie verdedigers spelen als de spelers zelf dat helemaal niet zien zitten? Ik heb echt geen woorden voor die opstelling."

Zinchenko sprak bij het zwembad met zijn verloofde over de situatie bij Manchester City.

"Kijk naar de selectie van Manchester City en naar de spelers die op de bank zitten. Er zijn maar weinig clubs in de wereld die over dergelijke middelen beschikken", voegt Sedan daaraan toe in haar analyse. Zinchenko, die ook zijn opwachting maakt in de reportage, lijkt het eens te zijn met zijn verloofde. "We hebben heel veel topspelers met een schat aan ervaring. Zij weten heel goed dat we met een dergelijke tactiek altijd een speler tekort komen in de voorhoede."

Zinchenko doet tevens een boekje open over Guardiola in de nasleep van de pijnlijke uitschakeling tegen Olympique Lyon in het miljardenbal. "Hij kwam na de wedstrijd niet eens in de kleedkamer kijken. Hij heeft ook geen woord gezegd. Maar wat valt er ook te zeggen als het al duidelijk is waarom we zijn uitgeschakeld", aldus Zinchenko, die in de confrontatie met de Fransen de gehele wedstrijd op de bank bleef zitten.