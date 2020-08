‘Thiago krijgt last minute derde optie in Premier League aangeboden’

Thiago Alcántara heeft er volgens onder meer de Daily Mail weer een optie bij in de Premier League. De middenvelder, die graag bij Bayern München wil vertrekken, staat naar verluidt op het lijstje van Arsenal-manager Mikel Arteta. Liverpool lijkt echter nog steeds de beste papieren te hebben voor de komst van Thiago, die onlangs door verschillende Engelse media ook werd genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester City.

BILD meldde onlangs dat Bayern de vraagprijs voor Thiago, wiens contract volgend jaar afloopt, had vastgesteld op dertig miljoen euro. Bovengenoemde Engelse krant houdt vast aan een vraagprijs van 25 miljoen euro, een bedrag dat Arsenal echter niet wenst te betalen. Ook Liverpool zou een dergelijke transfersom niet zien zitten. Daarnaast vrezen the Gunners dat de financiële eisen van Thiago een struikelblok kunnen vormen. Arsenal wil echter niet zomaar opgeven in de strijd om de middenvelder. Men is bereid om Lucas Torreira en Mohamed Elneny te verkopen, om zo budget vrij te maken voor de komst van Thiago.

Volgens RMC Sport heeft de 29-jarige Thiago reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Liverpool. Hij kan voor vier jaar tekenen bij de Engelse topclub en heeft al een huis uitgekozen in Liverpool. Thiago heeft zijn transfer naar verluidt al besproken met enkele teamgenoten bij Bayern München. Liverpool moet nog wel tot een definitief akkoord komen met de Duitse grootmacht. Ook over de transfersom is nog geen knoop doorgehakt.

Bij Bayern weet men dat Thiago zijn zinnen heeft gezet op een vertrek, na zeven seizoenen trouwe dienst. "Hasan (Salihamidzic, technisch directeur Bayern, red.) heeft een gesprek gehad met Thiago", liet voorzitter Karl-Heinz Rummenigge eerder weten in de Duitse media. "Wij waren optimistisch over een vervolg van de samenwerking, maar Thiago heeft Hasan verteld dat hij iets nieuws wil. Bij het juiste bedrag werken we mee, we houden geen uitverkoop." Thiago kan zijn avontuur bij Bayern zondagavond op grootse wijze afsluiten met winst op Paris Saint-Germain in de Champions League-finale. De routinier werd onlangs ook gelinkt aan PSG, al lijkt de stap naar de Premier League meer voor de hand te liggen.