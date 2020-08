‘Feyenoord wacht mogelijk recordtransfer: nieuwe gegadigde meldt zich’

Marcos Senesi staat in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli. Hoofdscout Maurizio Micheli van i Partenopei heeft al gesprekken gevoerd om de verdediger van Feyenoord eventueel naar Napels te halen, zo meldt Feyenoord Transfermarkt zondag. Ook journalist Ciro Venerato van Rai Sport maakt melding van de interesse in de Feyenoorder.

"Senesi is de nieuwe naam op de lijst van Cristiano Giuntoli", verwijst Venerato bij Radio KKN naar de sportief directeur van Napoli. "Aangezien Gabriel (van Lille OSC, red.) waarschijnlijk naar Arsenal gaat, kijkt Napoli verder." Volgens de journalist zijn naast Senesi ook Sokratis Papastathopoulos (Arsenal) en Jean-Clair Todibo (Barcelona) in beeld bij Napoli.

Centrumverdediger Kalidou Koulibaly lijkt op weg naar Manchester City, waardoor Napoli op zoek is naar een nieuwe stopper. Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn er dus al gesprekken gevoerd om Senesi naar Napels te halen. De 23-jarige Argentijn, vorig jaar voor zeven miljoen euro overgekomen van San Lorenzo, ligt momenteel nog tot de zomer van 2023 vast in De Kuip.

Senesi kende ondanks een wankele start een sterk debuutseizoen bij Feyenoord. Diverse clubs werden reeds gelinkt aan de stopper, waaronder Leeds United en Sevilla. Voorlopig is Dirk Kuyt nog de duurste verkochte speler in de clubhistorie van de Rotterdammers. Liverpool telde in 2006 achttien miljoen euro neer voor Kuyt. De kans is aanwezig dat Feyenoord met de verkoop van Senesi dit record gaat breken.