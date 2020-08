Robben: ‘Scoor twee keer tegen PSG en kom naar FC Groningen’

Arjen Robben was in 2013 de matchwinner van Bayern München in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund (2-1). Zeven jaar later staat der Rekordmeister wederom in de eindstrijd van het miljardenbal, ditmaal met Paris Saint-Germain als opponent. De vorig jaar bij Bayern vertrokken Robben leeft hartstochtelijk mee met zijn voormalig werkgever en de vleugelaanvaller van FC Groningen hoopt dat met name ex-collega Robert Lewandowski zijn grote vorm zondagavond etaleert tegen PSG.

"Ja jongens, de grote finale! Eindelijk is het zover", opent Robben zijn boodschap op de Instagram-pagina van Bayern. "Ik weet zeker dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Dat zie je en dat voel je ook heel duidelijk. Een groot compliment voor het afgelopen seizoen en daarbij wil ik ook de rol van de technische staf benadrukken. Het is geweldig om dit Bayern aan het werk te zien. Er is nu nog maar één wedstrijd te gaan. Het winnen van de finale zou echt de kroon op een fabelachtig seizoen zijn. Jongens, ga er dan ook vol voor en geniet er met volle teugen van. De Champions League-finale is namelijk heel bijzonder. Maar als jullie zo spelen als tegen Barcelona (2-8 zege, red.) dan komt het wel goed."

"Geef alles wat je hebt en zorg ervoor dat die beker in München terechtkomt", aldus Robben, die tot slot ook nog een grappig bedoelde mededeling heeft voor Lewandowski. "Lewy, we zoeken nog een spits hier. Maak dus twee doelpunten tegen PSG, dan kun je daarna naar FC Groningen komen." Naast Robben hebben onder meer Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry en Philipp Lahm bemoedigende woorden voor de selectie van trainer Hansi Flick. De ontmoeting met PSG in Lissabon begint zondagavond om 21.00 uur.