‘Inter neemt dinsdag afscheid van Conte en heeft opvolger klaarstaan’

Antonio Conte hintte na afloop van de verloren Europa League-finale tegen Sevilla (3-2) naar een voortijdig vertrek bij Internazionale en naar nu blijkt waren dat geen loze woorden. Volgens diverse Italiaanse media is de clubleiding achter de schermen druk bezig met het vervangen van Conte, die vorig jaar werd aangesteld in het Giuseppe Meazza. Naar verluidt is Massimiliano Allegri dé topkandidaat om komend seizoen bij Inter aan het roer te staan.

In Italië wordt gesproken over een topvergadering die voor dinsdag staat gepland. De verwachting is dat het tot medio 2022 lopende contract van Conte met wederzijds goedvinden wordt ontbonden. Inter wil de 51-jarige coach niet ontslaan, want in dat geval moet men zijn jaarsalaris van circa tien miljoen euro nog twee seizoenen doorbetalen. De vorig jaar ontslagen Luciano Spalletti ontvangt ook nog steeds salaris vanuit Milaan.

Mocht Conte niet akkoord gaan met ontbinding van zijn doorlopende verbintenis, dan zal de leiding van Inter een exit strategy bedenken, zo klink het. In dat geval krijgt de voormalig middenvelder waarschijnlijk een gouden handdruk mee. Allegri wordt inmiddels klaargestoomd voor de trainersfunctie bij de verliezend Europa League-finalist. De in 2019 bij Juventus vertrokken oefenmeester kan volgens FCInterNews een tweejarig contract tekenen, met een jaarsalaris van acht miljoen euro. Door verschillende bonussen kan dat bedrag gaandeweg nog verder oplopen.

Conte haalde begin augustus hard uit richting het bestuur van Inter. Zijn woede leek zich destijds met name te richten op clubeigenaar Steven Zhang. "We hebben maandenlang stront moeten eten, zonder dat er enige bescherming was", zo klonk het in gesprek met Sky Italia. "Mijn grootste probleem is misschien wel dat ik een visie heb, ik zie een bepaalde route voor me en weet precies wat we als elftal nodig hebben. Ik las laatst een interview met Lucanio Spalletti (ex-trainer van Internazionale, red.) uit 2017. We leven inmiddels in 2020 en in de tussentijd is er niets veranderd."

Kort na de verliesbeurt tegen Sevilla uitte Conte wederom zijn twijfels over een langer verblijf bij Inter. "We hebben volgende week een vergadering op het programma staan en beslissen dan over mijn toekomst. Ik weet niet zeker of ik volgend seizoen nog trainer van Inter ben, dat gaan we samen beslissen. Inter zal een toekomstplan uitwerken, met of zonder mij", aldus Conte in gesprek met Sky Italia. Hij is ondanks alles dankbaar voor zijn dienstverband in Milaan. "Het is een prachtige ervaring geweest om trainer te zijn van Inter, ik wil de eigenaren bedanken dat ze me deze geweldige ervaring hebben geboden. Ik kan één ding zeggen: het was het waard en ik wil iedereen bedanken die me deze kans geboden heeft."