‘Barcelona jaagt: Wijnaldum kan voor erg lage prijs verkassen’

Georginio Wijnaldum staat nadrukkelijk op de radar van Ronald Koeman en Barcelona. De Nederlandse trainer zou zijn voormalig pupil bij het Nederlands elftal graag naar het Camp Nou halen, zo claimde het Algemeen Dagblad vorige week al. Volgens Sport is de middenvelder voor een relatief laag bedrag op te pikken bij Liverpool.

Het Algemeen Dagblad meldde donderdag dat Wijnaldum heel hoog op het lijstje van Koeman staat. Het feit dat de Oranje-international nog niet heeft verlengd bij Liverpool heeft mogelijk te maken met een gesprek met de coach. Het dagblad gaf aan dat in de omgeving van Wijnaldum wordt gefluisterd dat Koeman hem recent nog op het hart heeft gedrukt om vooral niet bij te tekenen in Liverpool.

Wijnaldum heeft nog een contract tot medio 2021 bij Liverpool en een akkoord over een langer verblijf is vooralsnog dus uitgebleven. Het Algemeen Dagblad stelde dat Wijnaldum een 'betaalbare' optie voor Barcelona is en Sport beaamt dit. De Catalaanse sportkrant meldt dat de 29-jarige middenvelder voor 20 tot 25 miljoen euro weg te plukken is bij the Reds. Onder meer Transfermarkt en diverse buitenlandse media repten eerder over een marktwaarde van veertig miljoen.

Wijnaldum wacht momenteel op een aanbieding van de Spaanse topclub, zo klinkt het. De komst van de routinier kan worden gefinancierd door afscheid te nemen van diverse spelers. Volgens de berichtgeving uit Spanje wil de 61-voudig Oranje-international graag onder Koeman bij Barcelona spelen. Wijnaldum speelt sinds medio 2016 op Anfield en heeft tot op heden 186 wedstrijden gespeeld voor de Engelse landskampioen, met 19 goals en 16 assists als resultaat.