Koeman krijgt weer fikse waarschuwing met nieuwe topkandidaat

Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Barcelona, maar het is de vraag of de Nederlander het lang volhoudt in het Camp Nou. Nadat Victor Font i Manté al had aangegeven dat Koeman waarschijnlijk vertrekt als hij de nieuwe president van Barcelona zou worden, geeft nu ook Jordi Farré aan dat de ex-bondscoach van Oranje wellicht gaat wijken voor zijn gedroomde trainer.

De Catalaanse zakenman doet net als Font mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar maart. Farré is erg kritisch op de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar ziet in Koeman wel een goede oplossing. Waar Font schermt met Xavi als trainer, ziet Farré in Jürgen Klopp, de huidige manager van Liverpool, de ideale man om de Catalaanse grootmacht weer naar de absolute top te gidsen.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

Farré probeerde in 2015 ook al mee te doen aan de verkiezingen, maar hij verzamelde destijds niet genoeg handtekeningen. In 2021 gaat hij voor een nieuwe kans. "Natuurlijk hebben we een visie. We hebben al meerdere gesprekken gevoerd met Klopp, omdat Barcelona een dergelijke trainer nodig heeft." Farré ziet in Koeman op dit moment overigens geen verkeerde trainer voor Barcelona.

"Hij is de juiste oplossing voor dit moment, een legende van Barcelona. Ik denk dat Koeman de juiste persoon is vanwege zijn karakter. Ik wens hem veel sterkte toe, want de uitdaging is gigantisch. Als het werkt en hij het goed doet, zou ik hem natuurlijk houden", aldus Farré, die benadrukt dat Klopp zijn coach van de lange termijn is.