PSG - Bayern: vermoedelijke opstellingen, blessures en aanvang aftrap

Paris Saint-Germain en Bayern München zijn de twee overgebleven clubs in de Champions League en nemen het zondagavond om 21.00 uur in Lissabon tegen elkaar op in de strijd om de felbegeerde cup met de grote oren. Voor het eerst in de clubgeschiedenis staat PSG in de finale van het grootste clubtoernooi van Europa, terwijl vijfvoudig winnaar Bayern voor de elfde keer aantreedt.

In 2011 werd PSG overgenomen door Qatar Sports Investments. Het grote doel? Aanhaken bij de Europese top en de Champions League winnen. Jaren achter elkaar werden er miljoenen gepompt in de selectie van de formatie uit Parijs. Met een ijzersterke selecte duurde het niet lang voordat PSG op papier gezien werd als een Europese topclub, maar de bevestiging bleef uit doordat er geen succes werd geboekt in de Champions League. Waar de Franse landstitels zonder veel pijn en moeite in de wacht werden gesleept, was de kwartfinale van het miljardenbal vaak het eindstation. De ene na de andere trainer werd aangesteld en vervolgens weer op straat gezet wanneer het weer eens tegenzat in Europees verband. In 2018 werd Thomas Tuchel aangesteld als opvolger van Unai Emery in de hoop dat hij het gedroomde succes waar kon maken.

In zijn eerste seizoen kwam PSG niet verder dan de achtste finales. Ondanks geruchten over een vroegtijdig vertrek behield Tuchel het vertrouwen. Opnieuw werd er geïnvesteerd in de selectie. Onder meer Mauro Icardi, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia en Keylor Navas werden naar Parijs gehaald. Tuchel kreeg zijn team aan de praat en in een groep met Real Madrid, Club Brugge en Galatasaray eindigde PSG op de eerste plaats. In de achtste finales werd Borussia Dortmund over twee wedstrijden uitgeschakeld, waarna het toernooi op de schop ging vanwege de coronacrisis. In Lissabon was Atalanta de tegenstander in de kwartfinale en lang leek het erop dat de Italiaanse reuzendoder zou gaan stunten. Door goals van Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting won PSG alsnog met 1-2 en was een plek bij de laatste vier een feit.

José Mourinho bespreekt finale: 'Bayern uitzonderlijk sterk, spelers PSG schitteren juist nu'

Met RB Leipzig als tegenstander in de halve finale begon PSG als favoriet. Het team van Tuchel maakte de favorietenrol meer dan waar. De Bundesliga-club werd met 0-3 opzijgezet door doelpunten van Marquinhos, Ángel Di María en Juan Bernat. Precies op tijd lijkt PSG de juiste vorm gevonden te hebben. Neymar steekt er bij vlagen met kop en schouders bovenuit, terwijl Kylian Mbappé alle verdedigers de stuipen op het lijf jaagt met zijn snelheid en scorend vermogen. Voor het eerst in de clubgeschiedenis heeft PSG de kans om de Champions League te winnen. Ondanks dat de kwaliteit ervan afdruipt in de selectie van Tuchel en het team in een goede vorm steekt, begint het als underdog aan de finale. De absolute topfavoriet is namelijk Bayern München.

De Duitse grootmacht werd opnieuw kampioen van Duitsland en wil ook de beste van Europa worden. Wanneer het zondagavond van PSG wint mag het zich de meer dan terechte kampioen noemen. Dit Champions League-seizoen won het team van trainer Hans-Dieter Flick namelijk alle wedstrijden. Er staat dit seizoen geen maat op Bayern, dat de ongekende vorm bevestigde in de kwartfinale tegen Barcelona. Arturo Vidal noemde Barça voorafgaand aan de ontmoeting ‘het beste team ter wereld’. De Chileen verliet een dag later het veld met het schaamrood op de kaken. Bayern liet werkelijk niets heel van de ploeg van Quique Setién en won met 2-8. De historische uitslag betekende direct het einde voor Setién in het Camp Nou; een paar dagen later volgde zijn ontslag en is het aan Ronald Koeman de taak om Barcelona weer terug naar de top te brengen.

In de halve finale was Olympique Lyon de tegenstander van Bayern. De club uit Zuid-Frankrijk hoopte op de eerste Franse Champions League-finale ooit, maar dat liet Bayern niet gebeuren. Ondanks dat Memphis Depay en zijn ploeggenoten goede kansen kregen, was het de Bundesliga-club die met 0-3 won en zich voor de elfde keer in de clubgeschiedenis plaatste voor de finale van het miljardenbal. De doelpunten waren afkomstig van Serge Gnabry en Robert Lewandowski, de twee absolute uitblinkers aan Duitse zijde dit seizoen. De eindstrijd wordt niet afgewerkt in Istanbul, zoals voor de uitbraak van het coronavirus de bedoeling was, maar in Estádio Da Luz, de thuishaven van Benfica.

De trainers

Flick zegt veel respect te hebben voor PSG. Het strijdplan is klaar en zal niet afwijken van de voorgaande wedstrijden: “We willen onze filosofie doorzetten. Het onderscheidt ons en vormt voor ons een garantie op succes. We zullen er niets aan veranderen”, zei de trainer op weg naar de finale. ,,We moeten druk houden op de bal. PSG heeft veel kwaliteit, hanteert een hoog tempo en heeft topsterren, dus we moeten ze niet de ruimte geven om te passen.” De verdedigers van Bayern krijgen te maken met Neymar en Kylian Mbappé: “Jezelf meten met de beste spelers is leuk voor iedere speler. We hebben een plan en hopen dat we het kunnen uitvoeren.”

Net als Flick zal ook Tuchel niks veranderen aan de speelstijl van zijn ploeg. “We gaan hetzelfde spelen zoals we dat deden in alle wedstrijden in de Ligue 1 en Champions League”, aldus de Duitse trainer, die met veel bewondering kijkt naar de tegenstander. “Bayern heeft de afgelopen twintig wedstrijden gewonnen. Ze zijn ontzettend sterk en beschikken over veel individuele kwaliteiten. Ze zullen hun eigen spel willen spelen, maar voor ons zullen er altijd ruimtes ontstaan. We moeten proberen om vrijuit te voetballen met veel zelfvertrouwen. We moeten de openingen zien te vinden en dat gaat alleen lukken als we ons eigen spel spelen. Daarom ga ik ons spel ook niet al te veel aanpassen aan de tegenstander. Uiteindelijk is het ook geen wedstrijd om veel te veranderen.”

Vermoedelijke opstellingen

Tuchel en Flick hebben allebei een paar twijfelgevallen op weg naar de Champions League-finale. Aan de kant van PSG is het meespelen van Layvin Kurzawa (dijbeen) en Keylor Navas (dijbeen) onzeker. Laatstgenoemde viel uit in de kwartfinale tegen Atalanta en ontbrak in de halve finale. Hij werd vervangen door Sergio Rico, die naar verwachting vanavond in de basis start als de eerste doelman niet kan spelen. Bij Bayern is Jérôme Boateng een twijfelgeval. De verdediger kampt met een spierblessure, maar de verwachting is dat hij aan de aftrap kan verschijnen. Benjamin Pavard is naar alle waarschijnlijkheid niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De Frans international kampt met een enkelblessure.

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé

Bayern München Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišic, Müller, Gnabry; Lewandowski

Statistieken PSG – Bayern

o PSG staat voor het eerst in de finale van de Europa Cup I/Champions League en is de 41ste club die zich meldt in de eindstrijd. De laatste zes clubs die hun eerste finale speelden verloren allemaal. De laatste debuterende finalist die de finale won was Borussia Dortmund tegen Juventus in 1997.

o Het is voor de derde keer dat PSG zich in een Europese finale van de UEFA meldt. In het seizoen 195/96 en 1996/97 stond de Parijse formatie in de Cup Winners’ Cup (de Europa Cup II, voorloper van de UEFA Cup). Er werd respectievelijk met 1-0 gewonnen van SK Rapid Wien en met 1-0 verloren van Barcelona.

o Neymar was in 19 Champions League-duels namens PSG betrokken bij 23 doelpunten: hij scoorde 14 keer en gaf 9 assists. De Braziliaan scoorde in de finale van 2014/15 namens Barcelona en kan de derde speler worden die trefzeker is in finales voor twee verschillende clbus. Cristiano Ronaldo (Manchester United en Real Madrid) en Mario Mandzukic (Bayern en Juventus) gingen hem voor.

o Bayern-trainer Hans-Dieter Flick is pas de zesde persoon die als speler en trainer namens dezelfde club in de finale van een Europa Cup I/Champions League staat. Miguel Muñoz (Real Madrid), Vicente del Bosque (Real Madrid), Carlo Ancelotti (AC Milan), Josep Guardiola (Barcelona) en Zinédine Zidane (Real Madrid) deden dit eerder al. Bayern kwam in actie namens Bayern in de met 2-1 verloren finale van 1987 tegen FC Porto. Hij kan de eerste van het genoemde rijtje worden die de finale verliest als speler en trainer.

o Lewandowski staat dit Champions League-seizoen op 15 doelpunten, 2 goals achter het record van Cristiano Ronaldo uit het seizoen 2013/14 (17). De Poolse spits kan, net als Serge Gnabry, de vijfde speler worden die scoort in de groepsfase, de achtste finales, de kwartfinale, de halve finale en finale in een seizoen. Eerder werd dit gepresteerd door Diego Milito (Inter, 2009/10), Lionel Messi (Barcelona, 2010/11), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013/14) and Sadio Mané (Liverpool, 2017/18).