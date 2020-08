Quincy Promes ‘verbaasd’ door interesse: ‘Ik ben hier net een jaar’

Quincy Promes is verbaasd over de interesse van Arsenal, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. De Ajax-aanvaller werd in de Engelse media onlangs in verband gebracht met de Premier League-club, die in hem een versterking zou zijn. Promes wil in het interview niet veel kwijt over de vermeende belangstelling en wil ook niet bevestigen dat the Gunners zich voor hem hebben gemeld.

In navolging van Hakim Ziyech, die de overstap maakte naar Chelsea, zou ook Promes zich volgens de geruchten kunnen opmaken voor een verhuizing naar Londen. "Dat is een gerucht, daar kan ik niet op ingaan. Ik ben verbaasd over de interesse. Ik ben hier net een jaar. Iedereen weet dat ik hier gelukkig ben, ik sta niet te springen om weg te gaan”, aldus Promes, die een jaar geleden door Ajax voor 17,2 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla.

Bij Ajax houdt men rekening met een vertrek van onder meer André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek. Promes hoopt dat Ajax de huidige ploeg bij elkaar kan houden, maar de Oranje-international beseft dat het lastig wordt. “Spelers zullen nu twee keer nadenken als er een andere club komt. Wij spelen Champions League, dus je ruilt Ajax niet zomaar in. Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen, daar praten we onderling niet veel over."

Mocht Promes bij Ajax blijven, dan is het de vraag op welke positie hij door Erik ten Hag ingezet gaat worden. “Ik kan spits, links, rechts en op tien. Het kan variëren. Ik heb geen voorkeur, echt niet”, aldus Promes, die Ten Hag het liefst achter de spitsen wil opstellen. “Daar opteer ik voor. Maar dat hangt ook samen met of Donny van de Beek blijft of niet. Je kunt hem moeilijk op een positie vastpinnen”, reageert de trainer.