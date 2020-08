PSG troefde Barcelona af: ‘Veel losser dan wat ik gewend was bij AZ’

Paris Saint-Germain staat zondagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De Franse grootmacht hoopt ten koste van Bayern München de cup met de grote oren in de wacht te slepen. Kees Kist hoopt dat zijn voormalige werkgever de Duitse topclub verslaat. Bayern wordt door velen gezien als favoriet, maar Kist ziet kansen voor PSG.

De voormalig topspits maakte in 1982 de overstap van AZ naar Paris Saint-Germain. “Er was ook interesse van Barcelona, maar het is toen PSG geworden”, zegt Kist in gesprek met De Telegraaf. “Als ik mensen dat vertel, reageren ze altijd dat ik voor Barcelona had moeten kiezen, maar soms loopt het anders. PSG was nog niet te vergelijken met de club die het nu is, maar het was wel al een vrij pittige club. Het stadion zat altijd vol. Ik heb een heel mooie tijd gehad bij PSG. Het was qua discipline veel losser dan wat ik gewend was bij AZ. Het was allemaal doucement, rustig aan.”

José Mourinho bespreekt finale: 'Bayern uitzonderlijk sterk, spelers PSG schitteren juist nu'

Kist zegt nog altijd een warme band te onderhouden met PSG, de club die in de halve finale te sterk bleek voor RB Leipzig (0-3). “Ik ben natuurlijk voor PSG. Ik heb daar een mooie tijd gehad en heb nog altijd een warm gevoel voor die club”, legt hij uit in de krant. “Laatst ben ik ook nog uitgenodigd door PSG om naar Parijs te komen voor een soort reünie, maar vanwege corona kon dat niet doorgaan.”

Bayern schakelde in de kwartfinale Barcelona uit door met 2-8 te winnen, terwijl in de halve finale Olympique Lyon met 0-3 opzij werd gezet. “Bayern heeft geweldig voetbal laten zien. Ik ben er wel gecharmeerd van”, aldus Kist. “Maar ze hebben ook aardig wat kansen weggegeven tegen Barcelona en Olympique Lyon. Die clubs profiteerden daar onvoldoende van, maar PSG heeft met Neymar en Kylian Mbappé spelers die heel gevaarlijk en snel zijn. Die jongens zijn op de brommer en moet je dus niet te veel ruimte geven. Bayern is achterin niet al te snel, dus daar liggen kansen voor PSG.”