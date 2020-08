Fabrizio Romano meldt Arsenal-deal van dertig miljoen en contract tot 2025

Arsenal gaat zich versterken met Gabriel Magalhães. De 22-jarige Braziliaan wordt al maanden gelinkt aan een overstap van Lille OSC naar the Gunners en naar verluidt is de transfer in een stroomversnelling terechtgekomen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt in de nacht van zaterdag op zondag dat alle partijen het eens zijn geworden.

De journalist van onder meer Sky Italia weet te melden dat Arsenal en Lille een akkoord hebben bereikt over een transfersom van dertig miljoen euro, inclusief bonussen. Magalhães stapt maandag op het vliegtuig naar Londen om zijn transfer af te ronden. Wanneer hij de medische keuring zonder problemen doorloopt, zet hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 in de Premier League. In de loop van komende week zal de transfer wereldkundig worden gemaakt door Arsenal.

Lille hield al rekening met het vertrek van Magalhães. De club uit de Ligue 1 haalde reeds Sven Botman naar het noorden van Frankrijk om het vertrek van de Braziliaanse mandekker op te vangen. Ajax maakte in eerste instantie melding van een definitief vertrek van Botman, maar kwam daar afgelopen week op terug middels een persbericht. De Amsterdammers lieten weten dat Botman eerst een jaar verhuurd wordt en in de zomer van 2021 definitief de overstap maakt. Naar verluidt betalen de Fransen over een jaar een transfersom van circa zeven miljoen euro voor de verdediger die nooit in het eerste elftal van Ajax speelde.

Botman kwam 28 keer uit voor Jong Ajax. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij sc Heerenveen. Botman erkende in gesprek met Voetbal International dat hij graag voor Ajax in de Johan Cruijff ArenA had gespeeld. "Maar het mocht niet zo zijn. Weet je, ik ben blij met deze stap, dus ik zit er niet heel erg mee, ofzo. Er was wel heel veel concurrentie. Ik loop niet weg voor concurrentie, maar als er zoiets voorbij komt met een plan dat me heel erg aantrok, dan ben je denk ik gek als je dat niet doet."