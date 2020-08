Advocaat content na experiment met zeer opvallende naam in achterhoede

Feyenoord wist de Cup of Traditions, een vriendschappelijk oefentoernooi in Duisburg, zaterdag op zijn naam te schrijven, dankzij overwinningen op Borussia Dortmund (3-1) en MSV Duisburg (2-1). Beide duels duurden tweemaal een halfuur en werden uiteindelijk tot een goed eind gebracht door de Rotterdamse club, tot tevredenheid van trainer Dick Advocaat.

"Het waren twee hele nuttige wedstrijden. Dortmund heeft natuurlijk een uitstekende selectie: als je daar met 3-1 van weet te winnen, met in de eerste veertig minuten goed voetbal, dan is dat heel positief", reageert de oefenmeester voor de camera van FOX Sports. Feyenoord was met een uitgedunde selectie afgereisd naar Duitsland, omdat vier spelers uit de selectie onder 21 jaar uit voorzorg thuis moesten blijven vanwege een coronageval in hun spelersgroep.

"We moesten het natuurlijk met een beperkt aantal spelers doen, dus we konden niet te veel risico’s nemen. Als je de tweede wedstrijd dan ook nog weet te winnen, moet ik de complimenten wel aan de jongens geven", vervolgt Advocaat, die blij is met de rentree van onder anderen Steven Berghuis, na een longinfectie. "Er zijn twee, drie jongens die nu terugkomen van blessures en dat hebben we ook nodig. Ik zal het niet meer herhalen, maar ik denk dat iedereen vandaag wel heeft kunnen zien waarom. Het was eigenlijk een beetje onverantwoord vandaag, maar we konden niet anders."

Advocaat experimenteerde tegen Dortmund met Wouter Burger als linker centrumverdediger. De negentienjarige belofte speelt normaliter als middenvelder, maar vond zichzelf vandaag plots terug als stopper, naast Eric Botteghin. "Dat zag er op zich écht wel positief uit", oordeelt Advocaat. "Hij is natuurlijk een jongen die wel weet wat hij met een bal moet doen. Defensief stond hij ook zijn mannetje. Ik was daar wel tevreden over."