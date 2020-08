‘Liverpool gaat miskoop na veertien duels in vier jaar voor 22 miljoen verkopen’

Liverpool gaat na vier jaar definitief afscheid nemen van Marko Grujic, zo voorspelt de doorgaans goed ingevoerde journalist Neil Jones van Goal dit weekeinde. De 24-jarige Servische middenvelder werd sinds zijn komst in 2016 van Rode Ster Belgrado al driemaal verhuurd door the Reds, maar mag deze zomer definitief uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Liverpool pikte Grujic in de zomer van 2016 voor ongeveer zeven miljoen euro op bij Rode Ster Belgrado, maar beleefde uiteindelijk maar weinig plezier aan de middenvelder. Grujic speelde in vier jaar tijd slechts veertien wedstrijden voor de Engelse grootmacht, mede omdat hij tot driemaal toe op huurbasis elders werd gestald.

Grujic speelde in het seizoen 2017/18 een halfjaar voor Cardiff City en vertrok medio 2018 tijdelijk naar Duitsland om voor Hertha BSC te gaan spelen. Hij maakte een goede indruk bij de Berlijnse club en werd daarom het afgelopen seizoen opnieuw gehuurd van Liverpool. Uiteindelijk kwam de international van Servië in twee jaar tijd tot 54 officiële optredens voor Hertha BSC, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 3 assists.

Grujic heeft nog een contract tot halverwege 2023 bij Liverpool, maar manager Jürgen Klopp van de regerend landskampioen ziet geen toekomst in de middenvelder. De club ziet op zijn beurt geen heil in een nieuwe verhuurperiode, waardoor Grujic deze transferperiode definitief mag vertrekken. Goal rekent erop dat Liverpool minstens 22 miljoen euro gaat overhouden aan een transfer van Grujic. De middenvelder heeft over belangstelling niet te klagen, met onder meer Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Franfurt, Crystal Palace en Aston Villa als geïnteresseerde partijen.