PSV zet in op grote naam: ‘Hopelijk binnen enkele dagen te melden’

PSV wist de eigen achterban zaterdagavond in de verloren oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-2) allerminst te overtuigen. De ploeg van trainer Roger Schmidt had grote moeite om kansen te creëren en op sociale media was de roep van de supporters van de Eindhovenaren om versterkingen duidelijk zichtbaar. Schmidt zelf verwacht dat PSV zich nog gaat mengen op de transfermarkt, maar roept op tot geduld.

"Ik heb al eerder gezegd dat ik me over nieuwe spelers geen zorgen maak”, aldus Schmidt na afloop tegenover De Telegraaf. "We werken eraan en proberen onze selectie verder te versterken, ook al zijn er nog geen nieuwelingen. Wie komt, zal ons ook daadwerkelijk beter moeten maken en moet concurrentie voor de spelers zijn die er al zijn. We willen in ieder geval bij aanvang van het seizoen alle spelers aan boord hebben. Op het moment focussen we ons op de spelers die er zijn en dat gaat goed."

PSV zoekt in ieder geval naar een nieuwe linksback, een positie die in de huidige selectie zwak bezet is. Technisch manager John de Jong mikt daarvoor op een speler van hetzelfde kaliber als Ricardo Rodríguez, die afgelopen winterstop een half jaar werd gehuurd van AC Milan. Voor die categorie spelers moet PSV geduld hebben, zegt Schmidt. "Het is op het moment moeilijk te zeggen of het nog lang duurt”, aldus de Duitser. "Maar ik hoop dat we in de komende dagen of weken de komst van een nieuwe speler kunnen melden."

De afgelopen twee dagen oefende PSV tegen Willem II (1-1) en Eintracht Frankfurt. Noni Madueke, Maximiliano Romero, Nick Viergever, Ritsu Doan en Bruma moesten de duels wegens lichte blessures aan zich voorbij laten gaan, terwijl aanvoerder Denzel Dumfries in de wedstrijd tegen Eintracht uitviel. Schmidt verklaarde na afloop dat de rechtsback een 'paardenkus' opliep en twee tot drie dagen uitgeschakeld zal zijn.