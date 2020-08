Ronaldo: ‘Hij is naast Lewandowski en Benzema de spits die ik bewonder’

Lionel Messi en Luis Suárez zijn na de hardhandige uitschakeling van Barcelona door Bayern München in de halve finales van de Champions League (2-8) de twee meest besproken spelers van de Catalaanse grootmacht. De aanvallers worden nadrukkelijk in verband gebracht met een zomers vertrek uit het Camp Nou, maar Ronaldo Luís Nazário de Lima, beter bekend als Ronaldo, denkt dat Barcelona er goed aan doet beiden te behouden.

De Braziliaanse oud-topspits en voorzitter van Real Valladolid denkt niet dat de sportieve crisis van Barcelona opgelost zou worden door een vertrek van Messi. "Behalve dat ik het niet aannemelijk acht dat hij Barcelona kan verlaten gezien de impact van de coronacrisis, is Messi het uithangbord van het team. Als ik Barcelona was, zou ik hem hoe dan ook niet laten vertrekken", vertelt Ronaldo zaterdag in gesprek met Marca.

Messi zou onlangs met nieuwbakken trainer Ronald Koeman hebben gesproken en meegedeeld hebben dat hij twijfelt aan zijn toekomst bij Barcelona. Ronaldo gelooft echter niet dat de Argentijnse vedette daadwerkelijk de intentie heeft om te vertrekken "Hij heeft een zeer goede relatie met de club en ik geloof niet dat hij zal stoppen met houden van de club", vervolgt de Braziliaan, die in zijn periode als profvoetballer onder meer voor PSV, Barcelona en Real Madrid speelde.

"Ik vind de reacties na de 2-8 nederlaag overdreven. Men probeert schuldigen aan te wijzen, maar Messi heeft uiteindelijk ook de hulp van zijn teamgenoten nodig. Barcelona moet volgend seizoen met wat nieuws op de proppen komen, maar afscheid nemen van zijn belangrijkste speler, zal hoe dan ook niet de oplossing zijn", voorspelt O Fenômeno, die ook hoopt dat Suárez behouden blijft voor Barcelona. "Luis Suárez blijft een van de beste spitsen ter wereld. Hij is naast Robert Lewandowski en Karim Benzema de spits die ik bewonder."