Barcelona doet voor twaalf miljoen zaken met Lazio

Houssem Aouar is na zijn wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League (1-3 winst) benaderd door diens manager Josep Guardiola. De middenvelder van Olympique Lyon mag voor vijftig miljoen euro vertrekken. (ESPN)

Ook Bayer Leverkusen denkt aan het aantrekken van Serge Aurier. De rechtsback van Tottenham Hotspur wordt al langere tijd in verband gebracht met AC Milan, maar wil voorlopig niet voldoen aan de vraagprijs van 24 miljoen euro. (Sky Sports)

De aanvallende middenvelder zal voor twaalf miljoen euro vertrekken, en komt in de plaats van David Silva, die op het laatste moment voor Real Sociedad koos.