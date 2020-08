Joël Veltman beleeft bijzonder pijnlijke kennismaking met Engels voetbal

Joël Veltman heeft een bewogen debuut achter de rug voor Brighton & Hove Albion. De deze zomer van Ajax overgenomen verdediger debuteerde zaterdagmiddag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portsmouth voor zijn nieuwe werkgever en kwam zeer gehavend uit de strijd, zo blijkt uit een foto die hij na afloop zelf verspreidt via social media.

Veltman plaatst na zijn eerste wedstrijd in Engelse dienst een foto van zijn gezicht op Instagram Stories. Het rechteroog van de rechterverdediger is blauw, terwijl in zijn neus een watje is ingebracht, hoogstwaarschijnlijk vanwege een bloedneus. Veltman begeleidt de foto met twee veelzeggende emojis.

Op Twitter wordt overwegend onschuldig gelachen om de foto van Veltman. Journalist Tom Coleman van Wales Online stelt de supporters van Brighton gerust. "Een pijnlijke kennismaking met het Engelse voetbal voor Joël Veltman, maar ik heb begrepen dat het niets serieus is", tweet hij.

Veltman bereidt zich momenteel met Brighton voor op de start van het nieuwe Premier League-seizoen. Het elftal van manager Graham Potter opent de competitie op maandag 14 september met een thuiswedstrijd tegen Chelsea. De wedstrijd tegen Portsmouth werd overigens met 3-0 gewonnen, al is niet bekend wie de doelpuntenmakers waren en hoeveel minuten Veltman speelde.