Onsportieve actie Lukaku na Europa League-finale valt verkeerd in België

Romelu Lukaku was vrijdagavond de schlemiel in de Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla. De Belgische aanvaller zette Inter vanaf de strafschopstip nog wel op voorsprong, maar schonk Sevilla uiteindelijk in de tweede helft de zege door de bal ongelukkig in eigen doel te werken (3-2). Hij schitterde na afloop opvallend genoeg door afwezigheid bij de prijsuitreiking.

Terwijl zijn ploeggenoten hun verliesmedaille ophaalden en een enkeling zelfs sportief toekeek toen Sevilla de Europa League-trofee in ontvangst nam, stormde Lukaku direct naar binnen. Dat kwam hem in de studio van Sporza onder meer te staan op kritiek van oud-spits Wesley Sonck. "Als je verliest moet je dat toch ook kunnen accepteren. Dat is natuurlijk niet leuk. Ik kon dat ook niet goed. Ik denk dat dat eigen is aan een topsporter die graag wil winnen. Maar groots zijn in de nederlaag is ook een onderdeel van het voetbal", zo zei Sonck.

Gert Verheyen, oud-aanvaller en clubicoon van Club Brugge, veronderstelt dat Lukaku zich zijn eigen doelpunt 'heel hard' zal hebben aangetrokken. De international van België zette in de tweede heeft onbedoeld zijn been tegen een inzet van Diego Carlos en werkte de bal zo in eigen doel. "Hij zal zich die ene fase heel hard aangetrokken hebben, dat zal niet onmiddellijk voorbij zijn. Eigenlijk is dat nergens voor nodig, want zoiets gebeurt gewoon in het voetbal. Mocht dat niet gebeurd zijn, dan was hij misschien wel zijn medaille komen ophalen. Ook al is het niet leuk om als verliezer je medaille te komen halen", aldus Verheyen.

Jamie Carragher, analist voor de Engelse televisie, heeft meer begrip voor Lukaku. "In een perfecte wereld is iedereen aanwezig bij de prijsuitreiking en toont iedere speler zich sportief. Als je echter heel graag wil winnen, kun je op een onsportieve manier reageren, zeker als je een rol speelt bij het verliezende doelpunt. Of het mij wat zou uitmaken als hij een teamgenoot van mij was geweest? Het zou me eerlijk gezegd niets uitmaken. Soms win je als speler, soms verlies je. Als hij zijn medaille niet zelf wil ophalen, zal hij die vast later nog krijgen van iemand anders", zegt de oud-verdediger van Liverpool.