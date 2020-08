Feyenoord wint de Cup of Traditions bij rentree Steven Berghuis

Feyenoord heeft zaterdagavond de Cup of Traditions gewonnen. De Rotterdammers wonnen de tweede en laatste wedstrijd van het oefentoernooi vrij eenvoudig met 1-2 van MSV Duisburg. De doelpunten werden gemaakt door Jens Toornstra en Luciano Narsingh. De ploeg van trainer Dick Advocaat won eerder op de dag al van Borussia Dortmund (3-1).

Direct volgend op de goede oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund speelde Feyenoord zaterdagavond tegen Duisburg. De opstelling wijzigde op één plek: Róbert Bozeník in de plaats van Nicolai Jörgensen. Steven Berghuis, die hersteld is van een bacteriële longinfectie, speelde het laatste half uur mee. Feyenoord was kwalitatief duidelijk sterker dan Duisburg, dat vanaf het begin weinig in de melk te brokkelen had.

Bozeník gleed al vroeg een voorzet van Lutsharel Geertruida binnen, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Balverlies van Duisburg leverde na een kwartier alsnog een geldig doelpunt van Feyenoord op. Mark Diemers raakte na een fraaie dribbel de paal, waarna Jens Toornstra de bal in de rebound in een leeg doel kon schuiven: 0-1. Verderop in de tweede helft hadden Narsingh en Bozeník in één aanval beide goede kansen, die door doelman Steven Deana werden gepareerd.

Een klein kwartier na rust maakte Feyenoord, dat in de tweede helft vermoeid oogde, zijn tweede doelpunt. Narsingh zette de counter zelf op en werd via een fraaie hakbal van Bryan Linssen gelanceerd richting keeper Deana. Het schot van de aanvaller van Feyenoord leek te pakken voor de goalie, maar de bal verdween in de verre hoek: 0-2. Duisburg deed in de slotfase wat terug. Sinan Karweina kapte in het zestienmetergebied Wouter Burger uit en schoot de bal hard langs de ingevallen Feyenoord-doelman Nick Marsman.