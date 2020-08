Ronald Koeman denkt voor verdediging aan oude bekende uit Eredivisie

Ronald Koeman komt in de zoektocht naar defensieve versterkingen voor Barcelona mogelijk uit bij een oude bekende uit de Eredivisie. Volgens diverse media uit Engeland heeft de nieuwbakken trainer van de Catalanen zijn oog namelijk laten vallen op José Ángel Esmorís Tasende, beter bekend als Angeliño.

Angeliño, voormalig speler van onder meer NAC Breda en PSV en daarmee een bekende van het Nederlandse voetbalpubliek, werd in januari door Manchester City verhuurd aan RB Leipzig en maakte een goede indruk in Duitse dienst. De Spaanse linksback speelde in alle competities achttien wedstrijden voor Leipzig en imponeerde onder meer met assists in de Champions League tegen Tottenham Hotspur en Atlético Madrid.

RB Leizpig bedong ten tijde van het sluiten van een huurovereenkomst met Manchester City de optie om Angeliño aan het einde van het seizoen voor dertig miljoen euro definitief over te nemen. De club van trainer Julian Nagelsmann is echter niet de enige gegadigde voor de 23-jarige verdediger: ook Barcelona ziet volgens onder meer de BBC en The Guardian wel toekomst in hem.

Bij de grootmacht uit Spanje is Jordi Alba al jarenlang een bekend gezicht op de linksbackpositie, maar hij is inmiddels al 31 en niet meer zo onomstreden als voorheen. Bij Manchester City lijkt Angeliño in elk geval geen toekomst te hebben: de Engelsen beschikken met onder anderen Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko en de onlangs aangekochte Nathan Aké over voldoende alternatieven links achterin.