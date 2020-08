Ajax maakt grote indruk tegen oude plaaggeest Red Bull Salzburg

Ajax heeft het trainingskamp in Oostenrijk op positieve wijze afgesloten. De nummer één van het voorbije Eredivisie-seizoen boekte zaterdagmiddag een verrassend eenvoudige 1-4 overwinning op Red Bull Salzburg, dat afgelopen seizoen de landstitel en de beker won in Oostenrijk. Ajax speelde een sterke wedstrijd, combineerde makkelijk en kwam achterin zelden in grote problemen.

Voor het eerst sinds de desastreus verlopen Europa League-voorronde in het seizoen 2013/14 stond Ajax weer tegenover Red Bull Salzburg. Ditmaal ging het de Amsterdammers een stuk beter af. Het team van Erik ten Hag begon furieus aan de wedstrijd: na een minuut trof Zakaria Labyad de lat en kort daarna knalde Ryan Gravenberch de 0-1 tegen de touwen, na een fraaie passeeractie van Dusan Tadic aan de linkerflank.

Het duurde echter niet lang voordat Red Bull Salzburg langszij kwam. Doelman Maarten Stekelenburg greep mis, beging een overtreding en kon de daaropvolgende penalty van Sékou Koïta niet keren. Na een kwartier zorgde Antony met een harde uithaal voor een hernieuwde Amsterdamse voorsprong, opnieuw na voorbereidend werk van Tadic. In de tweede helft zorgde Donny van de Beek met een geplaatste inzet voor de 1-3 na een messcherpe steekpass van Lassina Traoré uit de draai; de eindstand werd in twee instanties bepaald door Devyne Rensch.