Feyenoord stunt en rolt sterren van Borussia Dortmund op

Feyenoord heeft zaterdagmiddag voor een stunt gezorgd in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. In de eerste wedstrijd van de Cup of Traditions, een oefentoernooi in de Schauinsland-Reisen-Arena van MSV Duisburg, won de ploeg van trainer Dick Advocaat met 1-3 van Borussia Dortmund. De wedstrijd duurde tweemaal een halfuur. Vanaf 18.00 uur speelt Feyenoord tegen MSV Duisburg het tweede en laatste duel van het toernooi.

Borussia Dortmund trad aan met sterren als Julian Brandt, Emre Can, Erling Braut Haaland en Axel Witsel. Eerder op de middag won BVB meteen geheel andere elftal, bestaande uit onder meer Jadon Sancho, Mats Humels en Thorgan Hazard, met 1-5 van Duisburg. Tegen Feyenoord kwam het team van trainer Lucien Favre echter al gauw in de problemen. Na een gelijkopgaand eerste kwartier scoorde Nicolai Jörgensen voor Feyenoord, nadat Jens Toornstra ploeggenoot Mark Diemers lanceerde en laatstgenoemde op zijn beurt de spits uitzocht.

BORUSSIA DORTMUND - FEYENOORD 0-3 Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 22 augustus 2020

De 0-2 van Feyenoord volgde kort daarna. Na een indraaiende corner van Orkun Kökcü ontworstelde Eric Botteghin zich aan zijn bewaker en kopte hij raak. In de openingsfase van de tweede helft produceerde Jörgensen zijn tweede doelpunt van de middag, toen Emre Can de bal verspeelde aan Bryan Linssen en de Deen werd gevonden door Kökcü. Jörgensen liet daarna twee kansen liggen om de score nog verder op te voeren: hij schoot over met links en bezorgde doelman Roman Bürki de nodige problemen met een ander schot. Het leek bij 0-3 te blijven, maar vlak voor tijd deed Axel Witsel nog iets terug. Vervolgens miste Haaland een strafschop na duwen van Diemers.