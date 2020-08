Benfica schiet finaledroom van Ajax Onder-19 aan diggelen

Ajax Onder-19 is een finaleplek in de UEFA Youth League misgelopen. Het team van John Heitinga ging zaterdagmiddag onderuit in de halve finale tegen de leeftijdsgenoten van Benfica: 0-3. In de finale van het prestigieuze jeugdtoernooi neemt Benfica het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Red Bull Salzburg en Real Madrid.

Ajax moest het stellen zonder sleutelspelers als Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en Devyne Rensch, die door Erik ten Hag zijn meegenomen naar het trainingskamp van Ajax 1 in Oostenrijk. De wedstrijd tussen Benfica en Ajax zou eigenlijk op 17 april worden afgewerkt, maar werd door de coronacrisis verzet. Het duel vond plaats in het Colovray Stadion in het Zwitserse Nyon.

Enkele minuten voor de pauze opende Benfica de score. Vanbuiten het strafschopgebied knalde Tiago Araújo de bal in de linkerbovenhoek achter doelman Calvin Raatsie van Ajax. In de tweede helft trokken de Portugezen de wedstrijd definitief naar zich toe. Een schot van Umaro Embalo leek door Nordin Musampa van richting te worden veranderd, waardoor Raatsie kansloos was. Een penalty van Tiago Dantas, na een overtreding van Terrence Douglas op Duk, betekende de 0-3.