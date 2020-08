Lassina Traoré vraagt ploeggenoot bij Ajax om opvallend rugnummer

Lassina Traoré heeft een opvallend verzoek gedaan aan ploeggenoot Perr Schuurs bij Ajax. De aanvaller droeg vorig seizoen rugnummer 23, maar hoopt de komende jaargang met nummer 2 te spelen. Hij heeft Schuurs, die het afgelopen seizoen met dat getal op de achterkant van zijn shirt speelde, gevraagd of hij het nummer mag overnemen. Doorgaans is rugnummer 2 weggelegd voor centrale verdedigers en niet voor een spits.

Bij Ajax TV vertelt Traoré, die vorig seizoen negen keer in actie kwam in de Eredivisie en zeventien keer speelde voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, dat het nummer een speciale betekenis voor hem heeft. "Ik heb Perr om nummer twee gevraagd. Ik hoop dat hij dat nummer af wil staan", lacht de aanvaller. Hij vertelt dat nummer 2 hem doet denken aan zijn jeugd.

"Ik had op school altijd nummer twee. Op de basisschool, maar ook op de middelbare school. Het is m'n geluksnummer. In de nationale ploeg (van Burkina Faso, red.) heb ik ook rugnummer twee", legt hij uit. Als kind speelde hij in de jeugdopleiding van Rahimo FC, een voetbalschool die wordt gerund door Rahim Ouédraogo, oud-speler van onder meer FC Twente, Heracles Almelo en FC Emmen.

Traoré deed deze maand in alle oefenwedstrijden die Ajax speelde een helft mee. Hij scoorde tijdens de 6-1 zege op RKC Waalwijk en deed daarna 45 minuten mee tegen FC Utrecht (5-1) en Wolfsberger AC (2-0). Vanaf 16.00 uur begint hij als wisselspeler aan het vriendschappelijke duel met Red Bull Salzburg. De concurrent van Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar kwam in zijn negen Eredivisie-duels vorig seizoen tot twee treffers, terwijl hij in de Keuken Kampioen Divisie dertien keer scoorde.