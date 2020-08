Arjen Robben wekt grote verbazing met activiteit in de pauze

Arjen Robben beleefde zaterdagmiddag zijn officieuze rentree in het betaald voetbal. De aanvoerder van FC Groningen deed dertig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Robben is blij met zijn terugkeer, vertelt hij in een interview met FOX Sports. "De kop is eraf. Het was lekker, het was leuk om weer een wedstrijd te spelen", glundert de 36-jarige voormalig international.

Robben zegt in de afgelopen weken enkele spierklachten te hebben gehad. Hij twijfelt er echter niet aan dat hij zijn jacht op een rentree in de Eredivisie zal voortzetten. "Hier doe je het uiteindelijk voor", vertelt hij over zijn rentree. "Ik heb heel veel getraind. Ik was blij om er eindelijk weer bij te zijn. Ik kom natuurlijk van ver en ik ben er nog lang niet. Maar het is lekker om nu een halfuurtje te spelen."

Hoewel hij in zijn carrière voor hetere vuren heeft gestaan, kan Robben zich ook opladen voor de oefenwedstrijd in het Yanmar Stadion. "Je geniet van de aanloop naar de wedstrijd en je vaste riedeltje voor de wedstrijd. Er is altijd wel een beetje spanning, maar ik probeer altijd ontspannen te zijn", maakt de aanvaller duidelijk. "Ik doe geconcentreerd mijn ding. Voor mij is het nu het belangrijkste om fit te blijven.

"Ik laat mezelf ook een beetje verrassen", vertelt Robben, als hem wordt gevraagd naar het niveau dat hij nog kan behalen. "Ik probeer plezier te maken en de dingen te doen die ik altijd gedaan heb. Maar je moet de combinatie van mijn leeftijd en het feit dat ik ruim een jaar niet gevoetbald heb niet onderschatten. Dat moet je een beetje inhalen. Die laatste paar procentjes moeten er nog bij", erkent hij.

Robben zegt zich 'nog niet' te ergeren aan het niveau van zijn medespelers. In het Nederlands elftal en bij clubs als Chelsea en Bayern München speelde hij samen met wereldsterren; dat is nu niet het geval. "We moeten het niet overdrijven. Mensen doen soms alsof ik bij een amateurclub ben beland", lacht hij. "Maar dat er een verschil is qua niveau met de clubs waarvoor ik voorheen speelde, is duidelijk. Ik probeer mijn steentje bij te dragen en ons met de jongens als team te ontwikkelen."

Het interview met Robben vond plaats in de laatste vijf minuten van de pauze van de wedstrijd. Daarvoor zat Robben in het stadion van Almere City op een hometrainer; direct na zijn wissel begon hij met fietsen, wat de routinier uiteindelijk een halfuur deed. Arnold Bruggink, analist bij FOX Sports, was diep onder de indruk. "Ik heb superveel respect voor hem. Niet normaal. Weet je hoeveel drive je moet hebben om dit echt te willen, om weer naar dat niveau toe te willen? Dat je dit eist van jezelf?", zei hij bij het zien van de beelden.