Arjen Robben laat goede indruk achter tijdens rentree

Arjen Robben kan terugkijken op een goed verlopen rentree in het betaald voetbal. De 36-jarige aanvoerder van FC Groningen stond zaterdagmiddag dertig minuten op het veld in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Hij kreeg een basisplaats van trainer Danny Buijs en werd gewisseld voor Ramon Pascal Lundqvist; vooraf was de verwachting dat Robben twintig tot dertig minuten zou kunnen meedoen. Toen hij het veld verliet, stond het evenwel 1-0 voor Almere City. Na zijn wissel droeg Robben de aanvoerdersband over aan Azor Matusiwa.

Robben kon in fysiek opzicht goed mee met het tempo van de wedstrijd. De sterspeler opereerde als aanvaller in een 3-5-2-systeem: hij stond vooral aan de rechterflank, rondom gelegenheidsspits Mo El Hankouri. In de tweede minuut was de veteraan voor het eerst aan de bal. De buitenspeler trok vanaf de rechterflank naar binnen en bediende Ajdin Hrustic, wiens schot vanbuiten het strafschopgebied rakelings over het doel van Michael Woud zeilde. Na twaalf minuten draaide hij op het middenveld handig weg bij Damon Mirani om vervolgens El Hankouri te lanceren; de aanvaller werd op het laatste moment van de bal gelopen door Ryan Koolwijk.

Duidelijk werd ook dat Robben zijn snelheid niet is kwijtgeraakt. Zo sprintte hij na een kwartier achter een lange bal van Bart van Hintum aan, maar kort voordat hij in het zijnet schoot klonk het fluitje van de scheidsrechter omdat Robben buitenspel stond. Halverwege de eerste helft werd Robben door Hrustic uitgezocht bij een vrije trap, maar het lage schot van de aanvoerder werd gekraakt in het zestienmetergebied. Wat tot slot opviel was dat Robben zich niet makkelijk van de bal liet zetten en meestal zuiver was in de passing naar ploeggenoten. Kort voor zijn wisselbeurt opende Almere City desondanks de score: Faris Hammouti kopte raak uit een corner vanaf de linkerflank.