Steekincident ging vooraf aan arrestatie van Harry Maguire op Mykonos

Harry Maguire is vrijdagochtend voor de openbaar aanklager op het Griekse eiland Syros verschenen. De 27-jarige verdediger van Manchester United werd donderdagavond opgepakt op het nabij gelegen Mykonos, nadat hij het na een ruzie met andere Engelse vakantiegangers aan de stok kreeg met de politie. Maguire wilde na afloop van de zitting niet reageren tegenover Sky Sports, maar zijn advocaat laat weten dat de aanvoerder van the Red Devils ‘voorlopig op vrije voeten’ is.

Het lokale Mykonos Voice brengt meer details naar buiten van de bewuste vechtpartij die voorafging aan de arrestatie van Maguire. De verdediger van Manchester United zou ‘beschimpt’ zijn door rival fans, maar de boel escaleerde toen zijn zus Daisy in de arm werd gestoken met een scherp voorwerp. De politie arriveerde om de ruzie tussen de Engelsen te sussen, maar Maguire en twee andere mannen kregen het vervolgens aan de stok met de agenten.

“De voetballer was verbaal beledigend tegenover een agent en sloeg hem daarna. De drie mensen die zijn opgepakt, verzetten zich tegen hun arrestatie”, liet een woordvoerder van de Griekse politie eerder weten tegenover the Guardian. “Er waren verschillende agenten. Op gegeven moment haalde een van de mannen, die 27, 28 en 29 jaar oud zijn, uit naar een agent en er volgde een gevecht. Ze zijn allemaal gearresteerd, maar ze werden tijdens hun arrestatie gewelddadig. Ook de voetballer. Ze hebben minimaal twee agenten omver gegooid, schopten en raakten hen met hun vuisten.”

Maguire en twee andere mannen van 28 en 29 hebben volgens Sky Sports drie aanklachten tegen zich horen eisen: zware mishandeling, belediging van de agenten en poging tot omkoping. Dat laatste is de zwaarste aanklacht, want de maximale sanctie in Griekenland voor dit vergrijp is een celstraf van drie jaar. Het is voorlopig onduidelijk of Maguire daadwerkelijk verdacht wordt van deze misdaden of dat de andere mannen mogelijk een zwaardere straf boven het hoofd hangt. Maguire weigerde na de zitting te reageren, maar zijn advocaat liet weten dat hij de aanklachten ontkend heeft en voorlopig op vrije voeten is. Op 25 augustus volgt de uitspraak.

“De club weet van de gebeurtenissen die zich donderdagavond hebben afgespeeld. Er is inmiddels contact geweest met Harry en hij werkt volledig mee aan het onderzoek van de Griekse autoriteiten. Op dit moment doen wij verder geen mededelingen", zo liet Manchester United in een persbericht weten. The Red Devils zouden hun juridische afdeling op de zaak hebben gezet, terwijl Maguire zelf ook de beschikking heeft over een advocaat. Manchester United begint 19 september weer aan het Premier League-seizoen, als een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace op het programma staat.