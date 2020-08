Arjen Robben maakt vanmiddag in Yanmar Stadion langverwachte rentree

Arjen Robben maakt zaterdagmiddag zijn langverwachte rentree op de Nederlandse velden. De 36-jarige aanvaller heeft een basisplaats in de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Almere City, die om 14.00 uur in het Yanmar Stadion op het programma staat. Het wordt het eerste optreden van Robben sinds hij zijn comeback bij de Trots van het Noorden aankondigde.

Robben kondigde eind juni verrassend aan dat hij de intentie had om terug te keren in het profvoetbal, een jaar nadat hij aanvankelijk in dienst van Bayern München een punt achter zijn loopbaan zette. Hij verscheen onder grote belangstelling op het trainingsveld en trainer Danny Buijs kondigde vorige week al aan dat de 96-voudig international bij de selectie zou zitten voor het oefenduel met PEC Zwolle. Wegens ‘wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid’ moest hij die wedstrijd nog aan zich voorbij laten gaan.

?? OPSTELLING! Arjen Robben maakt zijn rentree voor FC Groningen vanmiddag. ?? Come on boys!??#almgro #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/Y9nfLyY0cL — FC Groningen (@fcgroningen) August 22, 2020

“We hebben besloten steeds na de laatste training de balans op te maken, na de les van de vorige keer. Hij draait mee in de trainingsgroep voor de wedstrijd tegen Almere City en morgen hebben we nog een afsluitende training. Daarna zullen we kijken of het in zijn programma past of hij wel of geen wedstrijdminuten kan maken”, zo was Buijs enigszins voorzichtig in aanloop naar het oefenduel met Almere City. Nu is Robben toch fit genoeg bevonden om minuten te maken in het Yanmar Stadion. FOX Sports stelt dat Robben als aanvallende middenvelder in de formatie van trainer Danny Buijs gaat opereren.

Als je jarenlang in de Allianz Arena hebt rondgelopen, moet je even zoeken als je voor het eerst in je eentje bij het Yanmar Stadion in Almere aankomt. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 22 augustus 2020

FC Groningen werkt na de wedstrijd tegen Almere City nog drie oefenwedstrijden af. Voor de competitie begonnen wordt met een ontmoeting met PSV (op 13 september) staan er nog vriendschappelijke duels met Arminia Bielefeld (zaterdag 29 augustus), NEC Nijmegen (vrijdag 4 september) en Werder Bremen (zondag 6 september) op het programma.