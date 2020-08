Pikante transfer van Arsenal naar Spurs in de maak

Aston Villa gaat spoedig een openingsbod van twintig miljoen euro uitbrengen bij Brentford voor Ollie Watkins. De Londenaren mikken echter op een hoger bedrag en hopen dertig miljoen euro aan de spits over te houden. (Daily Mail)

Martin Montoya staat mogelijk voor een terugkeer naar Spanje. Real Betis praat momenteel met Brighton & Hove Albion over een overgang van de vleugelverdediger. (Sky Sports)