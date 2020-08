Uitgesproken Ten Hag ziet ‘absurde’ situatie: ‘Natuurlijk slaat dat nergens op’

Perr Schuurs kreeg afgelopen week verrassend een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Voor Erik ten Hag is de uitverkiezing van de twintigjarige verdediger echter geen verrassing. De oefenmeester van Ajax bestempelt Schuurs in gesprek met De Telegraaf als ‘een moderne centrale verdediger’. Tegelijkertijd vindt Ten Hag het ‘absurd’ dat hij zijn spelers vlak voor de competitiestart kwijt is voor een interlandperiode.

“Dit laat zien dat andere mensen ernaar kijken zoals wij ernaar kijken. Hij heeft een groot potentieel en zich uitstekend ontwikkeld het afgelopen jaar. Perr heeft heel veel eigenschappen die een moderne centrale verdediger moet hebben. Hij heeft een goede lengte, goede fysiek, snelheid, wendbaarheid en voetballend is hij goed. Hij heeft heel veel dingen om speler van het Nederlands elftal te zijn. Matthijs (de Ligt, red.) is geblesseerd en het verbaast mij niet dat hij daar kort achter zit”, geeft Ten Hag te kennen. Dat hij zijn spelers straks twaalf dagen kwijt is door interlandverplichtingen, noemt hij absurd.

“In geen enkele andere bedrijfstak kun je beargumenteren dat zoiets mogelijk is. Straks begint de competitie, maar de twaalf dagen ervoor ben je je spelers kwijt en kun je niet verder werken aan het proces. Natuurlijk slaat dat nergens op. Maar ik ga er niet veel energie in steken. We hebben ermee te dealen”, verzucht Ten Hag. Het is bovendien nog niet helemaal zeker of de oefenmeester richting het einde van de transferperiode over dezelfde selectie kan beschikken, daar het nog mogelijk is dat bijvoorbeeld Donny van de Beek nog wordt weggekocht.

“Nee, ik houd er geen rekening mee dat hij vertrekt, maar het is wel helder dat Donny een vertrekwens heeft. Dan heb ik nu de mogelijkheid om andere spelers op die positie te testen”, antwoordt Ten Hag op de vraag waarom hij Quincy Promes de laatste tijd geregeld op tien laat spelen. “En die mogelijkheid pak ik. Ik heb open met Donny besproken waarom ik tot deze keuzes kom. Natuurlijk moet ik rekening houden met de belangen van Donny. Maar andersom werkt het ook zo. Het kan niet zo zijn dat als Donny straks vertrekt, ik nooit iets anders heb getest. Dan schieten wij onszelf in de voet.”