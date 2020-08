Antonio Conte komt met opmerkelijk interview na verloren Europa League-finale

Internazionale moest de Europa League aan Sevilla laten, nadat de finale vrijdagavond in een 3-2 overwinning voor de Spanjaarden eindigde. De eindstrijd in Keulen zou zomaar de laatste wedstrijd van Antonio Conte als trainer van i Nerazzurri kunnen zijn geweest. De 51-jarige oefenmeester laat in een interview met Sky Italia weten dat hij ‘niet zeker weet’ of hij aanblijft bij Inter.

“We hebben volgende week een vergadering op het programma staan en beslissen dan over mijn toekomst. Ik weet niet zeker of ik volgend seizoen nog trainer van Inter ben, dat gaan we samen beslissen. Inter zal een toekomstplan uitwerken, met of zonder mij”, zegt Conte. Zijn contract bij Inter loopt voorlopig nog door tot medio 2022 en hij staat pas een jaar aan het roer in het blauw-zwarte deel van Milaan, maar er werd afgelopen weken al gespeculeerd over zijn vertrek. Na afloop van de competitie haalde hij hard uit richting de clubleiding, al leken de spanningen afgelopen weken weer uit de lucht te zijn.

Conte haalt vernietigend uit: ‘We hebben maandenlang stront moeten eten’

Antonio Conte kwam na het einde van het Serie A-seizoen al met harde uitspraken richting de clubleiding van Inter. Lees artikel

“Ik weet het niet. We hebben hard gewerkt, het was een zwaar seizoen in veel opzichten. Dus we moeten even rust nemen, kijken hoe de situatie ervoor staat en het besluit nemen dat het beste is voor Inter. Daar ben ik niet verbitterd over. Misschien kijken we verschillend tegen dingen aan, maar alles wordt geëvalueerd”, gaat de oefenmeester verder. “Het is moeilijk geweest en we komen er wel uit. Het is een prachtige ervaring geweest om trainer te zijn van Inter, ik wil de eigenaren bedanken dat ze me deze geweldige ervaring hebben geboden. Ik kan één ding zeggen: het was het waard en ik wil iedereen bedanken die me deze kans geboden heeft.”

De verslaggever geeft aan dat Conte praat alsof zijn tijd bij Inter voorbij is. “Je weet niet hoe ik erin sta. Ik heb mijn woordje klaar als ik afgekoeld ben en de tijd rijp is. Het belangrijkste is dat we alles in goed overleg doen”, stelt Conte. “Er is geen rancune, van mij of vanuit de club. Dit zijn mensen (Beppe Marotta en Piero Ausilio, red.) met wie ik eerder gewerkt heb, dus dat is niet het probleem. Het gaat om standpunten, sommige situaties waarmee ik dit jaar te maken heb gehad, vond ik niet leuk. Ik heb een familie en ik moet begrijpen dat het voetbal voor hen prioriteit heeft.”

“Sommige situaties hebben invloed op mijn familie. Iedereen heeft zijn grenzen, die moet ik bepalen. We zullen de situatie ophelderen”, aldus Conte. Inter zou afgelopen jaar een kogelbrief voor Conte hebben ontvangen en dit tegen zijn zin in hebben laten uitlekken, waardoor zijn familie op de hoogte was van de bedreiging. “Als je denkt dat ik opstap, dat gaat niet gebeuren. Ik heb je gezegd wat ik denk. Er is iets gebeurd, daar hoeven we niet omheen te draaien. We moeten zien of iedereen bereid is om een ander jaar te hebben dan het afgelopen seizoen.”