Wim Kieft wijst ideale man voor Oranje aan: ‘Dat is zijn grote voordeel’

De zoektocht van de KNVB naar een definitieve opvolger van Ronald Koeman is geen hoofdpijndossier maar een luxeprobleem, zo oordeelt Wim Kieft. De oud-international benadrukt dat de kersverse trainer van Barcelona ‘iets moois achterlaat’. “Het geraamte staat, de speelwijze is duidelijk en eigenlijk kan het Nederlands elftal alleen maar beter worden. Opgeteld bij het gegeven dat er voldoende gekwalificeerde trainers rondlopen die erin kunnen stappen en geen ’nee’ zullen zeggen”, zo voorziet Kieft.

Kieft denkt dat Frank Rijkaard het beste zou passen bij de huidige spelersgroep van Oranje. “Rijkaards grote voordeel is dat hij niet de vervelende gewoonte heeft dat hij alles opnieuw wil uitvinden en uitleggen. Hij maakt het niet ingewikkelder dan het is en los van zijn mooie typerende onafhankelijkheid doet Rijkaard veel op gevoel”, vertelt de oud-spits in zijn column in De Telegraaf over zijn voormalig teamgenoot. “Hij kan heel goed omgaan met spelers en zijn status helpt hem bij jongens die in de top van Europa spelen.”

“Maar ook Ruud Gullit met Henk ten Cate kan het doen of Bert van Marwijk of Louis van Gaal. Hoewel Van Gaal altijd alles naar zijn hand wil zetten, terwijl dit Oranje daar juist geen behoefte aan heeft omdat alles staat. Uiteindelijk gaat het niet om de bondscoach, maar vooral of hij goede spelers tot zijn beschikking heeft.” Dwight Lodeweges werd afgelopen week door de KNVB benoemd tot interim-bondscoach. De 62-jarige was de assistent van Koeman en zal als eindverantwoordelijke op de bank zitten tot de KNVB een opvolger heeft gevonden voor Koeman.

Het Nederlands elftal komt later deze maand voor het eerst sinds vorig jaar november weer bij elkaar. Oranje gaat zich dan voorbereiden op de thuiswedstrijden in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Die duels worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, met Lodeweges als bondscoach. Hij fungeerde ook al eens als bondscoach bij de KNVB. Hij had in 2016 en 2017 ruim een jaar de leiding over Oranje Onder-20. Maarten Stekelenburg en Patrick Lodewijks waren naast Lodeweges de assistenten van Koeman. Ruud van Nistelrooij zou bij het EK aansluiten bij de technische staf.