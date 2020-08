Spaanse media buigen voor Luuk de Jong: ‘Met hoofdletters in de historie’

Luuk de Jong speelde vrijdagavond een doorslaggevende rol in Europa League-finale tussen Sevilla en Internazionale (3-2). De aanvaller kopte twee keer raak in het RheinEnergieStadion in Keulen en had zodoende een belangrijk aandeel in alweer de zesde UEFA Cup / Europa League van Sevilla. De Jong was de eerste Nederlandse doelpuntenmaker in een Europese eindstrijd sinds Arjen Robben in 2013 namens Bayern München de winnende goal (2-1) maakte in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. De media in Spanje komen woorden tekort om het succes van het team van Julen Lopetegui te omschrijven en staan ook stil bij de revanche van De Jong.

‘Eeuwige roem voor Koning Sevilla”, zo luidt de kop van Marca. “Sevilla is groot. Gigantisch. Machtig. Onverwoestbaar. Een elftal dat gecreëerd is om Europese finales te winnen. Er is geen andere uitleg mogelijk. Zelfs niet als men door een strafschop tegen een achterstand aankijkt. Zelfs niet als men na de gelijkmaker wéér achter de feiten moet aanlopen. Zelfs niet als men twee sleutelspelers door blessureleed verliest, zoals Lucas Ocampos en Diego Carlos. Zelfs niet als Inter een elftal vol stervoetballers heeft. Niks. Onmogelijk. Niemand kan Sevilla verwoesten. Opnieuw een Europese beker voor Sevilla. En het zijn er alweer zes. De Koning heeft zijn troon terug. Sevilla is een zegen voor het voetbal.” De populaire sportkrant staat ook stil bij het aandeel van De Jong. “De held van de halve finale wilde ook de held van de finale zijn. Twee kopgoals. Hij staat al heel het seizoen ter discussie. En wat maakt het eigenlijk uit? Voetbal bestaat uit momenten en hij rechtte zijn rug op de momenten dat het ertoe deed. In een halve finale en in een finale.”

‘Eeuwige roem’, valt bij AS te lezen. “Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla en Sevilla. Zes UEFA Cups dan wel Europa Leagues. De winst van vrijdag zal de mouw sieren en zal de mythe van Sevilla in Europa alleen maar groter maken. Het was een geweldige en epische eindstrijd, net als bijna alle voorgaande finales. Het was weer een show van voetbal, klasse en moed tegen een Europese topclub, Inter, en ook nog een zes dagen na de zege op Manchester United. Sevilla stak de beker opnieuw in de lucht, de beker die het leven van Sevilla én van het sevillismo gedurende de coronapandemie heeft veranderd. Van de mondkapjes, de pijn en de lockdown naar het Duitse paradijs.” Mundo Deportivo stelt dat Sevilla en de Europa League ‘een idylle zonder einde’ is. “Sevilla heeft het weer geflikt. En twijfelde er überhaupt iemand over? Het toernooi is van Sevilla en de UEFA weet het. Het is alweer de zesde eindwinst voor Sevilla. Alsof het niets is.”

“Geen enkele club komt tot meer dan de helft van het aantal keer dat Sevilla dit toernooi heeft gewonnen. Sevilla kent het toernooi als geen ander en geeft niemand een kans. Tegen Inter liet Sevilla opnieuw zien dat men nooit opgeeft, of het nu de Italiaanse grootmacht is of Manchester United.” Sport staat stil bij het aandeel van De Jong: ‘De Jong geeft Sevilla La Sexta cadeau’. “De Europa League is privéterrein van Sevilla, dat in Duitsland weer de troon besteeg. Het begon allemaal in 2006 in Eindhoven en het werd voortgezet in Glasgow (2007), Turijn (2014), Warschau (2015), Basel (2016) en vandaag in Keulen. De kers op de taart in een historisch seizoen, onder leiding van de herboren Lopetegui, waarin men ook nog eens als vierde in LaLiga eindigde, met evenveel punten als nummer drie Atlético Madrid.”

Beoordelingen

Voor Mundo Deportivo is er geen twijfel over mogelijk: De Jong was de beste voetballer van de finale. “De Nederlander kreeg twee kansen, benutte deze en verkocht vervolgens zijn ziel en zaligheid om Sevilla de finale te laten winnen”, zo valt bij de sportkrant uit Catalonië te lezen. Marca is ook onder de indruk van het optreden van De Jong. “Hij had geen beter decor kunnen kiezen om zich te laten gelden. De Nederlander kreeg heel het seizoen al de nodige kritiek te verwerken, en vaak ook terecht, vanwege zijn slechte moyenne en koos ervoor om daar in Keulen een einde aan te maken. Hij leverde al een flinke bijdrage door Sevilla naar de finale te schieten, maar zijn doblete tegen Inter zorgt ervoor dat hij met hoofdletters in de clubgeschiedenis verschijnt.”

De Jong krijgt van ElDesmarque een tien voor zijn verrichtingen. “Zijn beste wedstrijd voor Sevilla kwam op geen beter moment. Een beloning voor zijn noeste arbeid gedurende heel het seizoen. Hij maakte niet alleen twee doelpunten, twee golazos, hij was ook overal op het veld te vinden en gaf alles wat hij in zich had.” Ook van Estadio Deportivo krijgt de Oranje-international een tien, al moet gezegd worden dat de Zuid-Spaanse krant alleen maar negens of tienen aan de basiskrachten uitdeelt. “De Jong was de gok van Lopetegui in de basiself”, zo valt er te lezen. De trainer van Sevilla had in de voorgaande drie Europese duels immers geen plek voor de Nederlander. “De Jong betaalde zijn vertrouwen meteen terug met twee geweldige kopballen.”

ABC Sevilla, de Sevillaanse editie van het landelijke dagblad ABC, deelt geen cijfers uit: een ‘uitstekend’ wordt gekoppeld aan de samenvatting van de wedstrijd van De Jong. “Twee doelpunten in een finale, allebei twee spectaculaire kopballen, en heel hard werken als antwoord op al datgene wat dit seizoen over De Jong is gezegd.”