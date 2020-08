Goudhaantje Luuk de Jong krijgt flashback naar 17 december 2014

Luuk de Jong vervulde vrijdagavond een heldenrol in de Europa League-finale tussen Sevilla en Internazionale. De Nederlander kreeg bij Sevilla in de punt van de aanval het vertrouwen van trainer Julen Lopetegui en beschaamde dat niet: met twee kopdoelpunten in de eerste helft leidde De Jong Sevilla naar een 3-2 overwinning in Köln. De voormalig PSV’er glundert na afloop van oor tot oor voor de camera van RTL 7

“Wat er door me heen gaat? Dat ik toch redelijk trots op mezelf ben”, is zijn eerste reactie. De Jong begon enigszins verrassend in de basis bij Sevilla ten koste van Youssef En-Nesyri, die in de laatste duels juist het vertrouwen had gekregen van Lopetegui. “Het was de afgelopen wedstrijden niet makkelijk voor me, maar toch mocht ik vandaag beginnen, omdat de trainer altijd vertrouwen in me heeft gehouden. Daardoor kun je nu twee doelpunten maken.”

“Ik denk dat dat een beetje mijn specialiteit is, in Nederland heb ik ze ook weleens zo gemaakt”, zegt De Jong over zijn kopdoelpunten, beide gemaakt in de eerste helft. Met name zijn tweede treffer was wonderschoon: na een vrije trap van Éver Banega stuurde hij de bal richting de verre hoek. "Ik kan me zo’n doelpunt herinneren voor PSV thuis tegen Feyenoord (op 17 december 2014, red.), toen ik de bal uit een hoekschop diagonaal terug kopte. Ik vind dat heerlijke doelpunten."

De Jong erkent dat hij vanavond niet had gerekend op een basisplaats. "Ik hoorde het vanochtend. Of ik verrast was? We speelden in de vorige drie wedstrijden telkens met dezelfde elf, dus ik had het misschien niet helemaal verwacht. Maar ik heb altijd tegen de trainer gezegd: 'Als je me nodig hebt, dan zal ik er klaar voor zijn.'"

Tot slot benadrukt de spits dat de Europa League-winst speciale betekenis heeft voor hem, temeer omdat het de zesde keer is dat Sevilla het tweede Europese clubtoernooi op zijn naam wist te schrijven. "Het zal me altijd bijblijven dat ik de Europa League mag winnen met een club waarvoor deze competitie zo speciaal is."

Het doelpunt tegen Feyenoord waaraan Luuk de Jong refereert (vanaf 4:28):