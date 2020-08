Antonio Conte flipt compleet na belediging van Éver Banega over zijn haar

Italiaanse media komen met een opmerkelijke verklaring voor de woede-uitbarsting van Antonio Conte op slag van rust in de finale van de Europa League. De trainer van Internazionale werd tegen Sevilla (3-2 verlies) door Danny Makkelie bestraft met een gele kaart, maar voor de tv-kijkers was niet exact duidelijk wat er aan de hand was. Sky Italia en La Gazetta dello Sport melden dat Éver Banega, middenvelder van Sevilla, de oefenmeester belachelijk heeft gemaakt om zijn haar.

Banega had op slag van rust genoeg van de constant protesterende Conte. De Argentijnse middenvelder, die naar Al-Shabab in Saudi-Arabië gaat, zou naar de Italiaanse trainer toe zijn gelopen, om vervolgens aan zijn eigen haar te trekken en te roepen: "Laten we eens kijken of die pruik van jou echt is!" Daarop zou Conte woedend hebben gereageerd met: "Ik zie jou nog wel na afloop van de wedstrijd!"

Things got HEATED between Ever Banega and Antonio Conte ?? The Sevilla player appeared to make fun of Conte's hair... Conte said "I'll see you after the game!" ??#Club2020 pic.twitter.com/PxAdcssGZa — Football on BT Sport #Club2020 (@btsportfootball) August 21, 2020

Het is bekend dat Conte als actief profvoetballer al kalend was. De oud-international was in 2007, toen hij trainer was van Bari, zelfs helemaal kaal, maar verscheen vanaf 2008 weer met een volle bos haar in het openbaar. Aangenomen wordt dat Conte een haartransplantatie heeft ondergaan, maar helemaal zeker is dat niet.