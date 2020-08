Luuk de Jong kroont zich held van Sevilla bij winst in Europa League

Sevilla heeft vrijdagavond de Europa League gewonnen. De Spanjaarden wonnen in een spectaculaire finale in het RheinEnergieStadion in Keulen met 3-2 van Internazionale. Luuk de Jong speelde een hoofdrol bij Sevilla, door in de eerste helft tot tweemaal toe prachtig raak te koppen. Internazionale kwam daar van terug, maar kon niet voorkomen dat Diego Carlos via het been van Romelu Lukaku uit een omhaal de winnende maakte.

Dat De Jong in de basis begon bij Sevilla, mocht een verrassing genoemd worden. De Oranje-international moest het de laatste drie Europa League-wedstrijden voorafgaand doen met een korte invalbeurt voor eerste keus Youssef En Nesyri. Internazionale-trainer Antonio Conte had gezien de uiterst succesvolle Europa League-reeks van zijn ploeg geen reden voor het maken van wijzigingen, en koos dan ook voor dezelfde elf namen als tegen Shakhtar Donetsk (5-0 winst).

Luuk de Jong scoort OPNIEUW op een cruciaal moment ? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 21 augustus 2020

De wedstrijd had weinig tijd nodig om te ontbranden, want al in de vierde minuut kreeg Inter een penalty, toen de doorgebroken Romelu Lukaku hard werd neergehaald door Diego Carlos. De Belgische spits rondde de strafschop zelf af: 1-0. Sevilla kwam met dank aan De Jong vrijwel direct terug in de wedstrijd. De Nederlander reageerde uiterst alert op een voorzet van Jesús Navas, die hij met een zweefduik tot doelpunt promoveerde: 1-1. Samir Handanovic zat nog aan de bal, maar de kracht achter de kopbal van De Jong bleek de doelman van Inter te machtig.

Daar bleef het niet bij voor De Jong, want twintig minuten later scoorde hij opnieuw. De ex-PSV'er torende na een vrije trap van Éver Banega boven Roberto Gagliardini uit en kopte de bal knap over Handanovic bij de tweede paal binnen: 2-1. De voorsprong hield slechts drie minuten stand, want Inter maakte op vrijwel identieke manier direct weer gelijk. Diego Godín was in de lucht te sterk voor de defensie van Sevilla en kopte uit een vrije trap van Marco Brozovic de 2-2 binnen.

Luuk de Jong scoort zijn TWEEDE in de finale van de Europa League!! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 21 augustus 2020

Ook in de tweede helft bleef sprake van een open wedstrijd. Linksback Sergio Reguilón van Sevilla raakte na een goede individuele actie het zijnet, terwijl Roberto Gagliardini een kansrijk schot geblokt zag worden door Diego Carlos. De beste kans was voor Lukaku, die één-op-één met doelman Yassine Bounou op de benen van laatstgenoemde mikte. Een kwartier voor tijd werd Lukaku de schlemiel van de avond, door de bal na een artistiek hoogstaande omhaal van Diego Carlos onbedoeld in het eigen doel te tikken: 3-2.

Internazionale bracht met Alexis Sánchez en Christian Eriksen nieuw aanvallend bloed, in de hoop de schade te kunnen herstellen. Sevilla kwam ook onder druk en had geluk dat Jules Koundé een poging van Sánchez van de lijn kon tikken. Bounou voorkwam in blessuretijd dat Antonio Candreva van dichtbij gelijkmaakte.