Hirving Lozano kan na zwak debuutjaar naar Premier League verkassen

Hirving Lozano is aankomend seizoen wellicht in de Premier League te bewonderen. Newcastle United heeft namelijk belangstelling voor de Mexicaanse aanvaller en volgens de Corriere dello Sport ziet diens werkgever Napoli wel heil in een huurovereenkomst met the Magpies.

Lozano maakte vorig jaar voor ongeveer 38 miljoen de overstap van PSV naar Napoli, maar beleefde een teleurstellend debuutjaar in Italiaanse dienst, met slechts 4 doelpunten en 1 assist in 26 competitiewedstrijden. Hij drukt met een jaarsalaris van zes miljoen euro bovendien zwaar op de begroting van Napoli, waardoor de club openstaat voor een tijdelijk vertrek van de 25-jarige buitenspeler.

Everton werd in een eerder stadium al gelinkt aan Lozano, maar de Corriere dello Sport stelt dat Napoli de international van Mexico voorlopig nog niet wil verkopen. Een verhuurperiode zou echter wel een optie zijn voor i Partenopei, hetgeen ter ore is gekomen bij Newcastle United.

Newcatle United is dringend op zoek naar aanvallende versterkingen, nadat de ploeg afgelopen seizoen in 38 competitiewedstrijden slechts 38 doelpunten wist te maken. Daarmee waren slechts drie teams minder vaak trefzeker: degradanten Norwich City (27 doelpunten) en Watford (36 doelpunten) en Crystal Palace (31 doelpunten).