Fenerbahçe verrast en strikt negentienvoudig international Argentinië

Fenerbahçe heeft een spectaculaire slag geslagen op de transfermarkt. De grootmacht uit Istanbul is er namelijk in geslaagd om José Sosa transfervrij vast te leggen, zo wordt vanavond gemeld via de officiële kanalen. De 35-jarige Argentijnse middenvelder zat zonder club na zijn vertrek bij Trabzonspor en heeft naar verluidt voor twee seizoenen getekend in Kadiköy.

Sosa speelde de afgelopen drie seizoenen voor Trabzonspor, dat hem in de zomer van 2017 voor 1,35 miljoen euro huurde van AC Milan en een halfjaar later definitief overnam voor 3,4 miljoen euro. De begaafde Argentijn groeide bij Karadeniz Firtinasi uit tot smaakmaker én aanvoerder en kende afgelopen seizoen een sterk jaar, met 9 doelpunten en 7 assists in 29 competitiewedstrijden.

Trabzonspor had de samenwerking met Sosa graag verlengd, maar de nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen kon de 3,2 miljoen euro die de controleur op jaarbasis toucheerde niet langer ophoesten. Trabzonspor deed Sosa een aanbieding van 2 miljoen euro per jaar, maar daar ging de negentienvoudig Argentijns international niet mee akkoord, waarna Fenerbahçe zijn kans schoon zag.

De clubleiding van de Gele Kanaries onderhandelde de afgelopen dagen in Istanbul met de entourage van Sosa en heeft inmiddels een akkoord bereikt over een contract voor twee seizoenen. Sosa gaat naar verluidt anderhalf miljoen euro per jaar verdienen en zal bovendien een tekenbonus van anderhalf miljoen euro incasseren, hetgeen neerkomt op een investering van in totaal vierenhalf miljoen euro.