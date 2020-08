Andrea Pirlo grijpt in: Juventus zet twee grote namen op straat

Juventus heeft de contracten van Gonzalo Higuaín (32) en Sami Khedira (33) opgezegd, zo meldt Fabrizio Romano. De goedgeïnformeerde journalist van onder meer Sky Italia schrijft dat het ervaren duo geen onderdeel uitmaakt van het 'Andrea Pirlo-project' en daarom op straat wordt gezet. De contracten van Higuaín en Khedira liepen nog een jaar door. Met beide spelers moet nog wel een akkoord bereikt worden over een afkoopsom voor hun verbintenis.

Sinds de aanstelling van Pirlo als opvolger van de ontslagen trainer Maurizio Sarri is Juventus bezig met het verjongen van de spelersselectie. Eerder liet Juventus Blaise Matuidi, die ook al geen onderdeel uitmaakte van de plannen van Pirlo, transfervrij vertrekken naar Inter Miami FC. Ook voor Higuaín en Khedira hoeft de kampioen van Italië geen transfersom te zien, daar gekozen is voor het ontbinden van hun contracten.

Daarmee lijdt Juventus een enorm verlies op Higuaín, die in 2016 nog voor liefst negentig miljoen euro overkwam van Napoli. De Argentijnse spits begon sterk aan zijn periode in Turijn, met respectievelijk 32 en 23 officiële goals in zijn eerste twee seizoenen. Daarna raakte Higuaín uit de gratie en werd hij verhuurd aan AC Milan en Chelsea. Dit seizoen moest de aanvaller het doen met een reserverol en kwam hij tot 11 goals in 44 officiële optredens.

Voor Khedira komt na vijf seizoenen een einde aan zijn avontuur bij Juventus. De Duitse middenvelder werd in 2015 transfervrij overgenomen van Real Madrid en speelde in zijn eerste drie seizoenen een belangrijke rol. Drie jaar geleden werden hartproblemen geconstateerd bij Khedira, waardoor hij een groot deel van het seizoen 2018/19 miste. Afgelopen seizoen speelde hij een bijrol, waarin hij goed was voor achttien officiële duels.

Met het vertrek van de drie ervaren spelers maakt Juventus ruimte in het salarishuis voor nieuwe aankopen. La Vecchia Signora is nog niet klaar met het verkopen van spelers, want mogelijk vertrekken ook Federico Bernardeschi, Douglas Costa en Alex Sandro nog. Bernadeschi zou naar Chelsea en Atlético Madrid kunnen, terwijl Douglas Costa gevolgd wordt door Manchester United. Verder hoopt Juventus zaken te doen met Arsenal: Daniele Rugani wordt vermoedelijk geruild voor Héctor Bellerin