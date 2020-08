Transfer van 50 à 55 miljoen krijgt snel beslag in Premier League

Ben Chilwell gaat zijn loopbaan vrijwel zeker voortzetten bij Chelsea, zo claimen diverse goed ingevoerde journalisten uit Engeland vanavond. Volgens onder anderen David Ornstein van The Athletic en Fabrizio Romano van The Guardian is de Londense club persoonlijk rond met de linksback en is ook een akkoord met diens werkgever Leiceister City nabij. Chilwell gaat Chelsea minstens vijftig miljoen euro kosten en wordt daarmee vermoedelijk de op één na duurste linkervleugelverdediger aller tijden.

De komst van Chilwell heeft op de linksbackpositie de gehele zomer prioriteit gehad voor Chelsea. The Blues werden ook onder meer in verband gebracht met Nicolás Tagliafico van Ajax en Sergio Reguilón van Sevilla (dit seizoen gehuurd van Real Madrid), maar volgens The Athletic is Chilwell altijd de topfavoriet van manager Frank Lampard geweest.

Leicester City leek lange niet mee te willen werken aan een vertrek van de 23-jarige back. The Foxes mikten aanvankelijk op een transfersom vergelijkbaar met de som waarvoor Harry Maguire de club vorig jaar verruilde voor Manchester United, 87 miljoen euro, maar lijken nu met minder genoegen te nemen: tussen de 50 en 55 miljoen euro. Daarmee zou Chilwell evenwel uitgroeien tot de op één na duurste linksback ooit, na Benjamin Mendy, die AS Monaco twee jaar geleden voor 57,5 miljoen euro inruilde voor Manchester City.

Met de naderende komst van Chilwell bouwt Chelsea verder aan een ploeg die landskampioen Liverpool en runner-up Manchester City volgend seizoen het vuur aan de schenen moet leggen in de titelrace. Eerder deze transferperiode versterkten de Londenaren zich immers al met Hakim Ziyech en Timo Werner. Daarnaast lijkt de komst van Bayer Leverkusen-toptalent Kai Havertz een kwestie van tijd.