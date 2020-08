Gerard (53) doet verhaal na dreigtweet aan Elia: ‘Mijn vrienden zijn donker’

Eljero Elia deed deze week aangifte tegen racistisch getinte dreigtweet aan zijn adres. De 33-jarige aanvaller werd nadat hij zich voor twee seizoenen verbond aan FC Utrecht anoniem bedreigd op Twitter door het account pinkblok211. De oprichter van het account is woonachtig in Enschede, maar ontkent vrijdag in alle toonaarden dat de desbetreffende tweet afkomstig is van hem.

"Vieze kankeraap", luidde de tweet. "Als je in Enschede komt, trekken we jouw kankerkop van je romp en steken we je kind in de fik." Elia zei dat de racistische dreigementen in zijn richting 'te gek voor woorden' zijn, maar dat hij er zelf niet meer zo door geraakt wordt. "Als mensen aan mijn kinderen komen, is er voor mij echter een grens overschreden", voegde hij daaraan toe.

Het Algemeen Dagblad ging uit op onderzoek en bezocht de oprichter van pinkblok211 vrijdag thuis in Enschede. Het blijkt te gaan om de 53-jarige Gerard, een vrijgezel uit Enschede. Gerard had het account jaren geleden aangemaakt op een vakantie in Afrika, maar gebruikte het naar eigen zeggen al enige tijd niet meer. In 2018 werd zijn computer gehackt, zegt hij.

Gerard schrok naar eigen zeggen enorm toen hij kennisnam van de tweet, die hij zelf ontdekte op een fansite van FC Twente. "Ik begon te trillen en werd koud. Ik schrok me wezenloos en heb gelijk de politie gebeld." Hij bezweert dat de tweet niet door hem de wereld in is gestuurd. 'Schelden met kanker doet hij niet - zijn zus is aan die ziekte overleden - en hij is allesbehalve racistisch', schrijft het Algemeen Dagblad. "Mijn beste vrienden zijn allemaal donkere mensen", voegt Gerard er zelf aan toe.

Gerard nam nadat de tweet onder de aandacht was gekomen het heft in eigen handen en verstuurde een mail naar FC Utrecht, waarin hij schreef ‘over zijn gehackte computer, dat hij ‘verbijsterd’ is dat dit is gebeurd, en dat hij open staat voor contact'. Gerard kreeg snel een reactie van een medewerker van FC Utrecht. "Die vertelde me dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie in Utrecht, maar wees me er ook op dat al mijn gegevens op straat liggen. Ik heb vannacht slecht geslapen. Elke keer als er iemand langs reed, stond ik voor het raam." Overigens is Gerard een gefingeerde naam. 'Zijn echte naam is bij de redactie bekend', schrijf het Algemeen Dagblad.