TOTO's tips: Lewandowski verpulvert Champions League-record Ronaldo

Lewandowski verpulvert Champions League-record Ronaldo

Deze bijzondere Champions League-campagne, die meer dan een jaar geleden begon, komt in augustus 2020 met een spektakelstuk tot een einde: de finale tussen Paris Saint-Germain en FC Bayern München. In Lissabon treffen de alleenheersers in de Franse en Duitse competitie elkaar, met onder anderen wereldtoppers Kylian Mbappé, Neymar, Thomas Müller en Robert Lewandowski aan de aftrap. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de finale van de Champions League, de apotheose van het voetbalseizoen 2019/20.

Het is de eerste Champions League-finale in de clubhistorie van Paris Saint-Germain, terwijl Bayern München zich mag opmaken voor alweer de zesde eindstrijd sinds het ontstaan van de competitie in 1992. Bayern heeft met Neuer, Alaba, Boateng, Müller, Lewandowski, Coman, Hernández en Javi Martinez de beschikking over liefst acht spelers met de ervaring van het spelen van een Champions League-finale. PSG heeft er met Keylor Navas, Neymar en Di Maria slechts drie in de gelederen. Qua ervaring is de Duitse ploeg dus in het voordeel, zeker gezien het feit dat de laatste zes debuterende clubs in een Champions League-finale als verliezers van het veld stapten.

Paris Saint-Germain en Bayern München zijn de doelpuntenmachines van Europa. In de vijf Europese topcompetities wist in 2019/20 geen team gemiddeld zo vaak per wedstrijd te scoren als Bayern (2,9 goals per duel) of PSG (2,8). Ook in de Champions League zijn de ploegen bijzonder trefzeker. Bayern heeft nog drie treffers nodig om het record in één Champions League-toernooi te evenaren (45 goals door Barcelona in 1999/2000), terwijl PSG in de laatste 34 wedstrijden in het miljardenbal minimaal één doelpunt wist te maken. De laatste keer dat dat de Parijzenaars niet lukte was vier seizoenen geleden, in april 2016 tegen Manchester City (1-0 verlies).

De grote man in de Champions League in het seizoen 2019/20 is natuurlijk topscorer Robert Lewandowski. Net als zijn ploeg jaagt de Poolse spits op een record. Cristiano Ronaldo was in het seizoen 2013/14 zeventien keer trefzeker in de Champions League, de teller van Lewandowski staat in het huidige seizoen op vijftien. Tot nu toe was de nummer negen in alle negen Champions League-wedstrijden dit seizoen goed voor minstens één goal en zal er op gebrand zijn ook in de finale zijn stempel te drukken.

Neymar weet, in tegenstelling tot Lewandowski, hoe het is om te scoren in een Champions League-finale. In 2015 maakte de Braziliaan ver in de blessuretijd de 1-3 voor Barcelona tegen Juventus, dat daarmee zeker was van de winst. De Braziliaan lijkt momenteel niet te stoppen en was in negentien Champions League-optredens voor de club uit Parijs goed voor veertien doelpunten en negen assists. Weet hij ook in de finale tegen Bayern het net te vinden dan is hij de derde speler ooit die voor verschillende teams scoort in de CL-finale, na Cristiano Ronaldo en Mario Mandzukic.

