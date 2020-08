Droom Orkun Kökçü gaat in vervulling: ‘Ik kan twee namen prijsgeven’

Orkun Kökçü gaat zijn debuut voor het nationale elftal van Turkije maken. Bondscoach Senol Günes heeft donderdag laten weten dat hij de middenvelder van Feyenoord in ieder geval zal oproepen. De negentienjarige Kökçü koos vorig jaar zomer voor een interlandloopbaan bij Turkije, ondanks dat hij jeugdinternational voor Nederland is geweest.

Kökçü heeft inmiddels twee interlands voor Turkije Onder-21 gespeeld. Hij wachtte nog op zijn eerste uitnodiging voor de A-selectie. “Ik kan twee namen prijsgeven”, gaf Günes in gesprek met persbureau Anadolu Agency aan, toen eventuele debutanten in zijn selectie ter sprake kwamen. “Ik zal Mert Müldür en Orkun Kökçü oproepen.” Müldür, 21 jaar, is een rechtsback en speelt sinds vorig jaar zomer voor Sassuolo.

Kökçü zal zodoende deel uitmaken van de selectie voor de eerste interlands in de Nations League. Turkije start op 3 september thuis tegen Hongarije en gaat drie dagen later op bezoek bij Servië. Kökcü hoopt volgend jaar van de partij te zijn als Turkije op het EK aantreedt, zo verklapte de middenvelder eerder

Turkije is in Groep A van het Europese eindtoernooi ingedeeld bij Italië, Wales en Zwitserland. Begin vorige maand verlengde Kökçü zijn contract bij Feyenoord tot de zomer van 2025. De teller staat op 35 duels, 3 doelpunten en 6 assists in alle competities.