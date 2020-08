Valentijn Driessen kritisch: ‘Koeman laat zijn internationals in de steek’

Valentijn Driessen vindt dat Ronald Koeman 'iedereen in Zeist' in de steek laat door het bondscoachschap van het Nederlands elftal in te ruilen voor de trainersfunctie bij Barcelona. In zijn column in De Telegraaf schrijft de journalist dat Koeman niet dezelfde loyaliteit toont als hij verlangde van zijn spelers, technische staf en de leiding van de KNVB.

De chef voetbal van de krant noemt het vertrek van Koeman een 'enorme aderlating'. Hij vindt dat kritiek op de overstap op zijn plaats is. "Veel aangedragen argumenten dat dit het enige en juiste moment is om te vertrekken uit Zeist zijn valide. Ondanks het begrip had Koeman van zichzelf dezelfde betrokkenheid en loyaliteit moeten eisen die hij afgelopen tweeënhalf jaar van zijn internationals, staf en KNVB-leiding verlangde."

Driessen merkt dat Koeman niet dezelfde verwijten krijgt als in oktober 2007, toen hij PSV middenin het seizoen inruilde voor Valencia. Nadat hij stelde op de 'voorbijrijdende trein' te moeten springen, kreeg hij het stempel van onbetrouwbaar. "Veel minder dan in 2007 wordt hem ’onbetrouwbaarheid’ en ’woordbreuk’ verweten. Hij zou immers het EK doen met Oranje. Het is de herwonnen status van Koeman en zijn verdiensten voor het Nederlands elftal dat er ondanks de zware teleurstelling meer waardering is dan boosheid of zelfs afkeer."

"Terwijl Barcelona in het geval Koeman geen voorbijrazende sprinter is, maar een stoptrein met een frequente stop bij huize Koeman", merkt Driessen op in zijn column. "Om die reden is het slotoordeel dat bondscoach Ronald Koeman iedereen in Zeist, vooral zijn internationals, in de steek laat." De KNVB heeft assistent-bondscoach Dwight Lodeweges op interim-basis aangesteld als opvolger van Koeman; hij fungeert tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) als bondscoach.