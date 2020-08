Chelsea haalt Xavier Mbuyamba (18) definitief weg bij Barcelona

Chelsea heeft donderdagavond de komst van Xavier Mbuyamba bevestigd via de officiële kanalen. De achttienjarige Nederlandse verdediger komt over uit de jeugdopleiding van Barcelona en heeft een driejarig contract getekend op Stamford Bridge. Het vertrek van Mbuyamba bij Barcelona zal al maanden in de pijplijn; eerder deze maand werd duidelijk dat Chelsea de beste papieren had voor zijn komst.

Chelsea was een jaar geleden al in de markt voor Mbuyamba, die er destijds voor koos om MVV Maastricht te verlaten voor Barcelona. Destijds kon Chelsea niet toeslaan vanwege een transferverbod. De jonge centrumverdediger zette bij de Catalanen zijn handtekening onder een tot 2023 lopend contract en speelde afgelopen seizoen zijn wedstrijden in de Onder-19. Mbuyamba trainde zelfs enkele keren met het eerste elftal mee, maar zaakwaarnemer Chris Barros liet in mei al weten dat de jeugdinternational overwoog om Barcelona te verlaten.

“Sportief zou Xavier kunnen doorstromen naar het tweede elftal en Barcelona B. Maar het gedoe dat er nu is in het bestuur en tussen het bestuur en grotere spelers, geeft geen goed gevoel voor de toekomst”, gaf Barros te kennen tegenover L1. Onder meer Ajax, AZ, Real Madrid, Juventus en Internazionale zouden belangstelling gehad voor Mbuyamba, maar volgens berichten uit Engeland is zijn keuze nu gevallen op Chelsea. Trainer Frank Lampard is erg gecharmeerd van de jongeling, zo berichtten Engelse media.

Ondanks dat Lampard nog op zoek is naar een defensieve versterking voor zijn elftal, is het niet aannemelijk dat Mbuyamba bij Chelsea direct zal doorstromen naar het eerste elftal. Desondanks vertelde Barros aan Voetbal International dat de club een 'fantastische presentatie' gaf om zijn cliënt te overtuigen van de overstap naar Londen. "Er heerst daar een unieke voetbalsfeer. Je zit tijdens de lunch meteen tussen de eerste elftal spelers en de club heeft een erg ambitieus plan geschetst voor Xavier. Zij denken echt dat hij over één à twee jaar in de basis kan staan bij het eerste."